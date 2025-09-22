Уплата налога на недвижимость выросла почти на четверть: где больше всего

$41.250.00
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 18887 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 15909 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
05:30 • 24558 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 19088 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 30801 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 46381 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55386 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57560 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 87013 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА
На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 18887 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 63991 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
Уплата налога на недвижимость выросла почти на четверть: где больше всего

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Владельцы недвижимости уплатили 8,7 млрд грн налога за январь-август, что на 22% больше, чем в прошлом году. Киев, Киевская, Днепропетровская и Одесская области являются лидерами по уплате.

Уплата налога на недвижимость выросла почти на четверть: где больше всего

Уплата налога на недвижимость в Украине за январь – август 2025 года выросла почти на 22% – до 8,7 млрд грн, по сравнению с прошлогодним показателем, свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, пишет УНН.

Подробности

"Владельцы недвижимости уплатили в этом году на 22% больше налога на недвижимость, чем за январь – август прошлого года. В местные бюджеты было перечислено почти 8,7 млрд грн, что больше на 1,6 млрд грн по сравнению с соответствующим показателем 2024 года", - говорится в сообщении.

Среди лидеров по уплате:

  • Киев – 1,74 млрд грн;
    • Киевская область – 0,86 млрд грн;
      • Днепропетровская область – 0,84 млрд грн;
        • Одесская область – 0,83 млрд гривен.

          Всего в течение января – августа налог на недвижимость, как сообщается, уплачивали 740 тыс. плательщиков.

          В Киеве более чем на 40% увеличили уплату налога на недвижимость09.08.25, 09:21 • 6441 просмотр

          Дополнение

          В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.

          Налог на недвижимость уплачивают физические лица – владельцы: квартир площадью более 60 кв. м; домов площадью более 120 кв. м; других различных типов жилья, в том числе их долей, более 180 кв. метров.

          Юлия Шрамко

          Киевская область
          Одесская область
          Днепропетровская область
          Киев