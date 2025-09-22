Уплата налога на недвижимость выросла почти на четверть: где больше всего

Уплата налога на недвижимость в Украине за январь – август 2025 года выросла почти на 22% – до 8,7 млрд грн, по сравнению с прошлогодним показателем, свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, пишет УНН.

Подробности

"Владельцы недвижимости уплатили в этом году на 22% больше налога на недвижимость, чем за январь – август прошлого года. В местные бюджеты было перечислено почти 8,7 млрд грн, что больше на 1,6 млрд грн по сравнению с соответствующим показателем 2024 года", - говорится в сообщении.

Среди лидеров по уплате:

Киев – 1,74 млрд грн;

Киевская область – 0,86 млрд грн;

Днепропетровская область – 0,84 млрд грн;

Одесская область – 0,83 млрд гривен.

Всего в течение января – августа налог на недвижимость, как сообщается, уплачивали 740 тыс. плательщиков.

В Киеве более чем на 40% увеличили уплату налога на недвижимость

Дополнение

В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.

Налог на недвижимость уплачивают физические лица – владельцы: квартир площадью более 60 кв. м; домов площадью более 120 кв. м; других различных типов жилья, в том числе их долей, более 180 кв. метров.