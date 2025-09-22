Сплата податку на нерухомість зросла майже на чверть: де найбільше
Київ • УНН
Власники нерухомості сплатили 8,7 млрд грн податку за січень-серпень, що на 22% більше, ніж торік. Київ, Київська, Дніпропетровська та Одеська області є лідерами зі сплати.
Сплата податку на нерухомість в Україні за січень – серпень 2025 року зросла майже на 22% - до 8,7 млрд грн, проти торішнього показника, свідчать дані Державної податкової служби, пише УНН.
Деталі
"Власники нерухомості сплатили цього року на 22% більше податку на нерухомість, ніж за січень – серпень минулого року. До місцевих бюджетів було перераховано майже 8,7 млрд грн, що більше на 1,6 млрд грн за відповідний показник 2024 року", - ідеться у повідомленні.
Серед лідерів у сплаті:
- Київ – 1,74 млрд грн;
- Київська область – 0,86 млрд грн;
- Дніпропетровська область – 0,84 млрд грн;
- Одеська область – 0,83 млрд гривень.
Загалом протягом січня – серпня податок на нерухомість, як повідомляється, сплачували 740 тис. платників.
Доповнення
У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.
Податок на нерухомість сплачують фізичні особи – власники: квартир площею понад 60 кв. м; будинків площею понад 120 кв. м; інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.