У Києві на понад 40% наростили сплату податку на нерухомість
Київ • УНН
У Києві за січень-липень цього року сплачено 1,4 млрд грн податків на нерухомість, що на 411 млн грн більше, ніж торік. Загалом за цей період до столичного бюджету надійшло 34,6 млрд грн податків, що на 16% перевищує показники минулого року.
У Києві з початку року сплатили за нерухомість 1,4 млрд грн податків, що на понад 400 млн грн більше, ніж торік, повідомили у Головному управлінні ДПС у столиці, пише УНН.
Деталі
За даними податкової служби, протягом січня-липня цього року податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки приніс у столичний бюджет 1 млрд 409 млн грн, що більше на 411 млн грн, або на 41, ніж за аналогічний період 2024 року.
Ще 3 млрд 182 млн грн сплатили у столиці за цей період земельного податку та орендної плати, що більше на 489 млн грн, або на 18%, ніж за 7 місяців 2024 року.
Загалом, як повідомляється, за підсумками січня-липня 2025 року платники у Києві сплатили 34 млрд 600 млн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 4 млрд 646 млн грн, або на 16% більше, ніж за січень-липень 2024 року.
Довідково
Сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розраховується для фізичних осіб за таким принципом:
- якщо у платника є квартира, то на її площу буде знижено 60 кв. м. Це означає, що тільки площа понад 60 кв. м оподатковуватиметься;
- якщо є житловий будинок, то з площі будинку буде знижено 120 кв. м;
- якщо є і квартира, і будинок, то загальна площа обох об'єктів зменшується на 180 кв. м (це максимальна знижка).
Тобто, податок на нерухомість обчислюється лише з тієї частини площі, яка перевищує відповідні ліміти.
Сума податку на нерухомість буде залежати від кількості і типу об'єктів та їх загальної площі після застосування знижок.
Якщо у власності платника податків є квартира більше ніж 300 кв. м або будинок більше ніж 500 кв. м, податок на таку нерухомість збільшується на 25,000 грн на рік за кожен такий об'єкт.
Податкові органи надсилають платникам податків повідомлення про суму податку до 1 липня наступного року.