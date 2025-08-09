У Києві на понад 40% наростили сплату податку на нерухомість

У Києві за січень-липень цього року сплачено 1,4 млрд грн податків на нерухомість, що на 411 млн грн більше, ніж торік. Загалом за цей період до столичного бюджету надійшло 34,6 млрд грн податків, що на 16% перевищує показники минулого року.