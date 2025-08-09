В Киеве более чем на 40% увеличили уплату налога на недвижимость

В Киеве с начала года уплатили за недвижимость 1,4 млрд грн налогов, что более чем на 400 млн грн больше, чем в прошлом году, сообщили в Главном управлении ГНС в столице, пишет УНН.

Детали

По данным налоговой службы, в течение января-июля этого года налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, принес в столичный бюджет 1 млрд 409 млн грн, что больше на 411 млн грн, или на 41%, чем за аналогичный период 2024 года.

Еще 3 млрд 182 млн грн уплатили в столице за этот период земельного налога и арендной платы, что больше на 489 млн грн, или на 18%, чем за 7 месяцев 2024 года.

В целом, как сообщается, по итогам января-июля 2025 года плательщики в Киеве уплатили 34 млрд 600 млн грн налогов, сборов и обязательных платежей. Это на 4 млрд 646 млн грн, или на 16% больше, чем за январь-июль 2024 года.

Справка

Сумма налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, рассчитывается для физических лиц по такому принципу:

если у плательщика есть квартира, то на ее площадь будет снижено 60 кв. м. Это означает, что только площадь более 60 кв. м будет облагаться налогом;

если есть жилой дом, то с площади дома будет снижено 120 кв. м;

если есть и квартира, и дом, то общая площадь обоих объектов уменьшается на 180 кв. м (это максимальная скидка).

То есть, налог на недвижимость исчисляется только с той части площади, которая превышает соответствующие лимиты.

Сумма налога на недвижимость будет зависеть от количества и типа объектов и их общей площади после применения скидок.

Если в собственности налогоплательщика есть квартира более 300 кв. м или дом более 500 кв. м, налог на такую недвижимость увеличивается на 25 000 грн в год за каждый такой объект.

Налоговые органы направляют налогоплательщикам уведомления о сумме налога до 1 июля следующего года.