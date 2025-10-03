В Украине за девять месяцев 2025 года зарегистрировали более 225 тысяч новых ФОПов – инфографика

По данным Единого государственного реестра, с начала года в Украине появилось более 225 тысяч новых физических лиц-предпринимателей. Это почти столько же, как и в прошлом году, однако количество закрытых бизнесов выросло на 11%. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

За девять месяцев 2025 года зарегистрировано 225 046 новых ФОПов, что практически соответствует показателям прошлого года. После относительного спада в начале года, темпы предпринимательской активности постепенно восстанавливались: в январе было открыто 21,4 тысячи бизнесов, а в сентябре – уже рекордные 29,6 тысячи.

Впрочем, параллельно 213 293 предпринимателя закрыли свою деятельность, что на 11% больше, чем в 2024 году. Более 45 тысяч из них были зарегистрированы только в прошлом году, что свидетельствует об уязвимости новых бизнесов. Несмотря на это, баланс остается положительным: в этом году появилось на 15 тысяч предпринимателей больше, чем прекратило работу.

Больше всего новых ФОПов появилось в Киеве (30,5 тыс.), на Днепропетровщине (22,2 тыс.) и Львовщине (17,2 тыс.). Далее следуют Киевская (16,7 тыс.) и Одесская области (16,4 тыс.). Больше всего закрытий также зафиксировано в столице (27,5 тыс.), Днепропетровской (19,1 тыс.) и Харьковской областях (17,7 тыс.).

Традиционно наиболее популярной сферой для новых предпринимателей остается розничная торговля (29% от общего количества), а также оптовая торговля, IT, ресторанный бизнес и информационные услуги. Именно в этих секторах произошло и больше всего закрытий.

Интересно, что шесть из десяти новых ФОПов открывают женщины. В Сумской области их доля превысила 63%. Женщины преимущественно идут в сферу услуг, образование, медицину и производство одежды, тогда как мужчины – в логистику, строительство и ремонт.

Продолжает расти и активность иностранцев: в 2025 году нерезиденты зарегистрировали 1 648 новых ФОПов, среди них больше всего граждан Азербайджана, России, Узбекистана, Молдовы и Армении.

