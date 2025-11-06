Бюджетные поступления от ФЛП выросли на 10% и превысили довоенный уровень - отчет
Киев • УНН
За 9 месяцев 2025 года украинский бюджет получил 44,18 млрд грн единого налога от ФЛП, что на 10% больше, чем в прошлом году, и в 1,8 раза больше, чем до полномасштабного вторжения. Количество ФЛП почти не изменилось, а Киев, Львовщина и Днепропетровщина стали главными донорами местных бюджетов.
При почти неизменном количестве ФЛП, бюджет получил на 10% больше, чем в прошлом году и даже превысил доход, полученный до 2022 года. Передает УНН со ссылкой на Опендатабот.
Детали
В украинский бюджет добавлено 44,18 миллиарда гривен от единого налога, который ФЛП уплатили за 9 месяцев 2025 года.
Согласно статистике Опендатабот, указанная сумма дохода превышает на 10% поступления в соответствующий период 2024 года. Кроме того, 9-месячный результат текущего года в 1,8 раза больше, чем до полномасштабного вторжения россии.
Количество ФЛП по официальным данным почти не изменилось. Увеличение всего на +0,75%, в то же время доход в бюджеты выше
Определены регионы, являющиеся главными донорами местных бюджетов:
- Киев (9,75 млрд грн);
- Львовщина (3,99 млрд);
- Днепропетровщина (3,87 млрд).
Настоящие герои года — Черновицкая область, где поступления выросли на 15%
Ровенская, Кировоградская и Полтавская области повысили поступления на +13%.
Также отмечено, что единый налог остается финансовой опорой общин.
Лидером является столица Украины - единый налог сформировал 12% доходов местного бюджета.
- на Львовщине - 9,7%;
- Киевская область - доходы от ЕН на уровне 9,4%.
Напомним
Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году. Это решение, которое будет действовать до первого квартала 2027 года, имеет целью стабильное наполнение госбюджета.
