ukenru
Эксклюзив
14:11 • 796 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 7424 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 12268 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 13317 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 34516 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 31237 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 35215 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49215 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38509 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32269 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
публикации
Эксклюзив
14:11 • 850 просмотра
Бюджетные поступления от ФЛП выросли на 10% и превысили довоенный уровень - отчет

Киев • УНН

 • 760 просмотра

За 9 месяцев 2025 года украинский бюджет получил 44,18 млрд грн единого налога от ФЛП, что на 10% больше, чем в прошлом году, и в 1,8 раза больше, чем до полномасштабного вторжения. Количество ФЛП почти не изменилось, а Киев, Львовщина и Днепропетровщина стали главными донорами местных бюджетов.

Бюджетные поступления от ФЛП выросли на 10% и превысили довоенный уровень - отчет

При почти неизменном количестве ФЛП, бюджет получил на 10% больше, чем в прошлом году и даже превысил доход, полученный до 2022 года. Передает УНН со ссылкой на Опендатабот.

Детали

В украинский бюджет добавлено 44,18 миллиарда гривен от единого налога, который ФЛП уплатили за 9 месяцев 2025 года. 

Согласно статистике Опендатабот, указанная сумма дохода превышает на 10% поступления в соответствующий период 2024 года. Кроме того, 9-месячный результат текущего года в 1,8 раза больше, чем до полномасштабного вторжения россии. 

Количество ФЛП по официальным данным почти не изменилось. Увеличение всего на +0,75%, в то же время доход в бюджеты выше

- передает материал Опендатабот.

Определены регионы, являющиеся главными донорами местных бюджетов:

  • Киев (9,75 млрд грн);
    • Львовщина (3,99 млрд);
      • Днепропетровщина (3,87 млрд).

        Настоящие герои года — Черновицкая область, где поступления выросли на 15%

        - передает материал на основе доступа к публичным реестрам граждан и бизнеса.

        Ровенская, Кировоградская и Полтавская области повысили поступления на +13%.

        В Украине за девять месяцев 2025 года зарегистрировали более 225 тысяч новых ФОПов – инфографика03.10.25, 10:23 • 3417 просмотров

        Также отмечено, что единый налог остается финансовой опорой общин.

        Лидером является столица Украины - единый налог сформировал 12% доходов местного бюджета.

        • на Львовщине - 9,7%;
          • Киевская область - доходы от ЕН на уровне 9,4%.

            Напомним

            Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году. Это решение, которое будет действовать до первого квартала 2027 года, имеет целью стабильное наполнение госбюджета.

            Более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП автоматически - Министерство юстиции05.11.25, 10:37 • 3146 просмотров

            Игорь Тележников

