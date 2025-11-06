Бюджетные поступления от ФЛП выросли на 10% и превысили довоенный уровень - отчет

За 9 месяцев 2025 года украинский бюджет получил 44,18 млрд грн единого налога от ФЛП, что на 10% больше, чем в прошлом году, и в 1,8 раза больше, чем до полномасштабного вторжения. Количество ФЛП почти не изменилось, а Киев, Львовщина и Днепропетровщина стали главными донорами местных бюджетов.