Более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП автоматически - Министерство юстиции

Более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП (физическое лицо-предприниматель – ред.) автоматически. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

Также Минюст продолжает цифровизировать сервисы для предпринимателей. Как отметили в ведомстве, благодаря последовательной модернизации Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований удалось полностью автоматизировать процессы регистрации, внесения изменений и закрытия ФЛП.

Эти услуги для ФЛП реализованы на портале "Дія". С начала работы сервиса услугами воспользовались 1 686 531 граждан, среди них:

913 546 - открытие ФЛП;

362 848 - внесение изменений;

410 137 - закрытие ФЛП.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров Украины объявил о запуске нового автоматизированного модуля управления рисками, который будет самостоятельно определять предприятия для плановых проверок в 85 сферах.