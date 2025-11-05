ukenru
Эксклюзив
08:57 • 222 просмотра
Киев остановился: густой туман: волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 2314 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 5704 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 24523 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 27015 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 52215 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 40073 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38528 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35529 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 52475 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Графики отключений электроэнергии
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Фильм
MIM-104 Patriot

Более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП автоматически - Министерство юстиции

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Министерство юстиции Украины сообщило, что более 900 тысяч украинцев автоматически открыли ФЛП. Благодаря модернизации Единого государственного реестра удалось полностью автоматизировать процессы регистрации, внесения изменений и закрытия ФЛП на портале "Дія".

Более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП автоматически - Министерство юстиции

Более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП (физическое лицо-предприниматель – ред.) автоматически. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

Также Минюст продолжает цифровизировать сервисы для предпринимателей. Как отметили в ведомстве, благодаря последовательной модернизации Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований удалось полностью автоматизировать процессы регистрации, внесения изменений и закрытия ФЛП.

Эти услуги для ФЛП реализованы на портале "Дія". С начала работы сервиса услугами воспользовались 1 686 531 граждан, среди них:

  • 913 546 - открытие ФЛП;
    • 362 848 - внесение изменений;
      • 410 137 - закрытие ФЛП.

        Напомним

        Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров Украины объявил о запуске нового автоматизированного модуля управления рисками, который будет самостоятельно определять предприятия для плановых проверок в 85 сферах.

        Евгений Устименко

        ОбществоЭкономика
