Более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП автоматически - Министерство юстиции
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины сообщило, что более 900 тысяч украинцев автоматически открыли ФЛП. Благодаря модернизации Единого государственного реестра удалось полностью автоматизировать процессы регистрации, внесения изменений и закрытия ФЛП на портале "Дія".
Более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП (физическое лицо-предприниматель – ред.) автоматически. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Детали
Также Минюст продолжает цифровизировать сервисы для предпринимателей. Как отметили в ведомстве, благодаря последовательной модернизации Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований удалось полностью автоматизировать процессы регистрации, внесения изменений и закрытия ФЛП.
Эти услуги для ФЛП реализованы на портале "Дія". С начала работы сервиса услугами воспользовались 1 686 531 граждан, среди них:
- 913 546 - открытие ФЛП;
- 362 848 - внесение изменений;
- 410 137 - закрытие ФЛП.
Напомним
