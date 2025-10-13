Кабмін запускає автоматизований модуль для перевірок бізнесу
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України впроваджує новий автоматизований модуль управління ризиками, який самостійно визначатиме підприємства для планових перевірок у 85 сферах. Це зменшить адміністративний тиск на сумлінні компанії та забезпечить прозорість планування інспекцій.
Деталі
Уряд ухвалив постанову, яка оновлює правила роботи інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду та контролю. В її межах з’явиться новий модуль управління ризиками, який автоматично визначатиме підприємства для планових перевірок у 85 сферах – від охорони праці та екології до технічних стандартів.
За новими правилами ступінь ризику компанії визначатиметься за встановленими критеріями без участі людей. Система формуватиме перелік об’єктів контролю за рейтингом ризику, дозволяючи органам державного нагляду зосереджуватися на високоризикових підприємствах та скорочувати перевірки для бізнесу з низьким ризиком.
Річні та комплексні плани перевірок тепер формуватимуться автоматично та публікуватимуться онлайн, що гарантує відкритий доступ для бізнесу та громадськості.
Для підприємств це означає: мінімізацію людського фактора й корупційних ризиків, менший адміністративний тиск на сумлінні компанії, єдині та зрозумілі правила для всіх і прозорість у планах перевірок. Вся інформація про перевірки та їхні результати буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після завершення військового стану.
Важливо, що нові правила стосуються лише державного нагляду та інспекційних перевірок. Податкові перевірки, дії правоохоронців та контроль у сферах, які не охоплює базовий закон (фінанси, митниця, ринковий нагляд), залишаються за окремими процедурами.
