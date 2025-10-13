Кабмін запускає автоматизований модуль для перевірок бізнесу

$41.600.10
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 3768 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 6320 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 7452 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 11193 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 16909 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:25 • 22476 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 21894 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 27788 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15678 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежі
Перевірка бойової готовності в білорусі: Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з Україною
"Новий початок": Трамп заявив про завершення війни в Газі
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати
Публікації
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
08:59 • 27801 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 32610 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
Кабмін запускає автоматизований модуль для перевірок бізнесу

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Кабінет Міністрів України впроваджує новий автоматизований модуль управління ризиками, який самостійно визначатиме підприємства для планових перевірок у 85 сферах. Це зменшить адміністративний тиск на сумлінні компанії та забезпечить прозорість планування інспекцій.

Кабмін запускає автоматизований модуль для перевірок бізнесу

Кабінет Міністрів запускає новий автоматизований модуль управління ризиками для перевірок бізнесу. Система самостійно визначатиме, які підприємства потребують контролю, зменшуючи навантаження на сумлінні компанії та забезпечуючи прозорість планування інспекцій. Про це повідомляє Мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Уряд ухвалив постанову, яка оновлює правила роботи інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду та контролю. В її межах з’явиться новий модуль управління ризиками, який автоматично визначатиме підприємства для планових перевірок у 85 сферах – від охорони праці та екології до технічних стандартів.

Іноземці відкрили понад 1,6 тисячі ФОПів в Україні у 2025 році – найактивніші громадяни Азербайджану, Росії та Узбекистану13.10.25, 09:21 • 2182 перегляди

За новими правилами ступінь ризику компанії визначатиметься за встановленими критеріями без участі людей. Система формуватиме перелік об’єктів контролю за рейтингом ризику, дозволяючи органам державного нагляду зосереджуватися на високоризикових підприємствах та скорочувати перевірки для бізнесу з низьким ризиком.

Річні та комплексні плани перевірок тепер формуватимуться автоматично та публікуватимуться онлайн, що гарантує відкритий доступ для бізнесу та громадськості.

Оголошено переможців програми сталого підприємництва SEED 4.013.10.25, 09:39 • 2070 переглядiв

Для підприємств це означає: мінімізацію людського фактора й корупційних ризиків, менший адміністративний тиск на сумлінні компанії, єдині та зрозумілі правила для всіх і прозорість у планах перевірок. Вся інформація про перевірки та їхні результати буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після завершення військового стану.

Важливо, що нові правила стосуються лише державного нагляду та інспекційних перевірок. Податкові перевірки, дії правоохоронців та контроль у сферах, які не охоплює базовий закон (фінанси, митниця, ринковий нагляд), залишаються за окремими процедурами.

Уряд розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на всі прифронтові території - Свириденко10.10.25, 22:59 • 4080 переглядiв

Степан Гафтко

