Оголошено переможців програми сталого підприємництва SEED 4.0

За програмою сталого підприємництва SEED 4.0, яку реалізує Глобальний договір ООН в Україні за підтримки PepsiCo, PepsiCo Foundation, МХП і Сингента, грантову підтримку отримали 13 підприємців, передає УНН.

Деталі

Номінації від Глобального договору ООН в Україні та PepsiCo Foundation:

Марта Змисла — «Фазенда раків» (Львівська область);

Василь Остапчук — проєкт з вирощування артишоків (Вінницька область);

Марія Лучків — ФГ «Лучком» (Львівська область);

Анна Павлова-Фіалка — «Фіалкова ферма» (Харківська область);

Ірина Рябченко — «Бджоляр_ка» (Сумська область);

Олександр Левчук — «ЛевСмартАгро» (Волинська область);

Олена Приведенюк — «Трави Полтавщини» (Полтавська область);

Вадим Погребняк — проєкт з вирощування та переробки часнику (Миколаївська область).

"Історія кожного з фіналістів SEED — особлива. Хтось вирощує нові культури, запускає ферму чи виробництво, а хтось відновлює традиції. Масштаби різні, але всі вони про одне: про амбіції зростати, розвивати свої громади та рухатися вперед", — коментує генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Уже четвертий рік поспіль ініціатива підтримує мікро- та малий бізнес, допомагаючи підприємцям впроваджувати інноваційні рішення в агросекторі, розвивати сталі практики та зміцнювати локальні громади.

"PepsiCo Foundation пишається тим, що вже четвертий рік поспіль підтримує програму SEED. Для нас надзвичайно важливо допомагати громадам і фермерам через навчання, розвиток навичок та фінансову підтримку. Ваша незламність, довіра та відданість надихають нас щодня", — коментує керівниця проєктів PepsiCo Foundation в Європі — Андреа Понт Кейпел.

"Український аграрний сектор — це справжня сила, яка тримає та розвиває нашу країну. Фермери вкладають у землю душу і серце, перетворюють виклики на можливості та доводять, що ця галузь має міцні корені й світле майбутнє", — додає керівниця департаменту Агрозакупівель PepsiCo в Україні Олена Захарченко.

Номінації від компанії МХП:

Вікторія Лукашова — морозиво «Funny Bear» (Вінниця);

Іван та Галина Лугофет — «Добра спаржа» (Тернопільська область);

Петро Шаблій — равликова ферма «Тихий равлик» (Черкаська область).

"Попри всі виклики війни, малий і середній бізнес в Україні продовжує розвиватися. Ми розуміємо, що для якісного зростання, особливо в сільських громадах, потрібні ресурси — як фінансові, так і інтелектуальні. Для МХП надзвичайно відповідально підтримувати підприємців. За роки повномасштабного вторгнення в межах соціальних ініціатив БФ "МХП-Громаді" було підтримано 350 локальних підприємців на понад 50 млн грн. І ми переконані, що це не лише про реалізацію мрій та ідей, а й про розвиток громад, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів і, зрештою, про підвищення якості життя людей", — каже директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.

Номінація від компанії "Сингента" в Україні:

Сергій Клюзко — проєкт з вирощування пшениці, кукурудзи (Чернігівська область).

"Інновації та нові можливості народжуються завдяки вам — тим, хто власними руками будує бізнес і майбутнє України за будь-яких обставин", — каже керівник відділу маркетингу бізнесу Насіння Сингента Україна Сергій Косолап.

SEED 4.0 підтверджує: підтримка підприємців у кризові часи має стратегічне значення. Це інвестиція у розвиток бізнесу, відновлення економіки, створення робочих місць та посилення конкурентоспроможності України.

"Проєкт SEED відкриває шлях українським підприємцям до нових можливостей. Ми бачимо, як ідеї, що народжуються у громадах, стають історіями успіху: учасники програми виграють нові гранти, з’являються на телебаченні, прославляють Україну за кордоном. Нас надихає сила людей, які не зупиняються й будують майбутнє своєї країни. Наша команда працює саме заради цього – щоб дати їм шанс і підтримку, на які вони заслуговують", — коментує керівник проєкту SEED Денис Ліфінцев.