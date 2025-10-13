Оголошено переможців програми сталого підприємництва SEED 4.0

$41.510.00
48.210.00
ukenru
04:29 • 8602 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 26957 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 37328 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53345 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 34649 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 100615 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 110634 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 54099 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 53536 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 42429 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
87%
750мм
Популярнi новини
Ворог вдарив по Сумах: пошкоджено багатоповерхівки та нежитлову будівлюPhoto12 жовтня, 21:11 • 13555 перегляди
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13 жовтня, 00:48 • 13505 перегляди
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes01:52 • 14357 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам04:14 • 5966 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo05:19 • 16298 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53398 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 100651 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 110670 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 53297 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 89188 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ігор Терехов
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 27524 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 59434 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 63230 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 64729 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 130754 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59

Оголошено переможців програми сталого підприємництва SEED 4.0

Київ • УНН

 • 412 перегляди

13 українських підприємців отримали грантову підтримку за програмою SEED 4.0.

Оголошено переможців програми сталого підприємництва SEED 4.0

За програмою сталого підприємництва SEED 4.0, яку реалізує Глобальний договір ООН в Україні за підтримки PepsiCo, PepsiCo Foundation, МХП і Сингента, грантову підтримку отримали 13 підприємців, передає УНН.

Деталі

Номінації від Глобального договору ООН в Україні та PepsiCo Foundation:

  • Марта Змисла — «Фазенда раків» (Львівська область);
    • Василь Остапчук — проєкт з вирощування артишоків (Вінницька область);
      • Марія Лучків — ФГ «Лучком» (Львівська область);
        • Анна Павлова-Фіалка — «Фіалкова ферма» (Харківська область);
          • Ірина Рябченко — «Бджоляр_ка» (Сумська область);
            • Олександр Левчук — «ЛевСмартАгро» (Волинська область);
              • Олена Приведенюк — «Трави Полтавщини» (Полтавська область);
                • Вадим Погребняк — проєкт з вирощування та переробки часнику (Миколаївська область).

                  "Історія кожного з фіналістів SEED — особлива. Хтось вирощує нові культури, запускає ферму чи виробництво, а хтось відновлює традиції. Масштаби різні, але всі вони про одне: про амбіції зростати, розвивати свої громади та рухатися вперед", — коментує генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

                  Уже четвертий рік поспіль ініціатива підтримує мікро- та малий бізнес, допомагаючи підприємцям впроваджувати інноваційні рішення в агросекторі, розвивати сталі практики та зміцнювати локальні громади.

                  "PepsiCo Foundation пишається тим, що вже четвертий рік поспіль підтримує програму SEED. Для нас надзвичайно важливо допомагати громадам і фермерам через навчання, розвиток навичок та фінансову підтримку. Ваша незламність, довіра та відданість надихають нас щодня", — коментує керівниця проєктів PepsiCo Foundation в Європі — Андреа Понт Кейпел.

                  "Український аграрний сектор — це справжня сила, яка тримає та розвиває нашу країну. Фермери вкладають у землю душу і серце, перетворюють виклики на можливості та доводять, що ця галузь має міцні корені й світле майбутнє", — додає керівниця департаменту Агрозакупівель PepsiCo в Україні Олена Захарченко.

                  Номінації від компанії МХП:

                  • Вікторія Лукашова — морозиво «Funny Bear» (Вінниця);
                    • Іван та Галина Лугофет — «Добра спаржа» (Тернопільська область);
                      • Петро Шаблій — равликова ферма «Тихий равлик» (Черкаська область).

                        "Попри всі виклики війни, малий і середній бізнес в Україні продовжує розвиватися. Ми розуміємо, що для якісного зростання, особливо в сільських громадах, потрібні ресурси — як фінансові, так і інтелектуальні. Для МХП надзвичайно відповідально підтримувати підприємців. За роки повномасштабного вторгнення в межах соціальних ініціатив БФ "МХП-Громаді" було підтримано 350 локальних підприємців на понад 50 млн грн. І ми переконані, що це не лише про реалізацію мрій та ідей, а й про розвиток громад, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів і, зрештою, про підвищення якості життя людей", — каже директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.

                        Номінація від компанії "Сингента" в Україні:

                        • Сергій Клюзко — проєкт з вирощування пшениці, кукурудзи (Чернігівська область).

                          "Інновації та нові можливості народжуються завдяки вам — тим, хто власними руками будує бізнес і майбутнє України за будь-яких обставин", — каже керівник відділу маркетингу бізнесу Насіння Сингента Україна Сергій Косолап.

                          SEED 4.0 підтверджує: підтримка підприємців у кризові часи має стратегічне значення. Це інвестиція у розвиток бізнесу, відновлення економіки, створення робочих місць та посилення конкурентоспроможності України.

                          "Проєкт SEED відкриває шлях українським підприємцям до нових можливостей. Ми бачимо, як ідеї, що народжуються у громадах, стають історіями успіху: учасники програми виграють нові гранти, з’являються на телебаченні, прославляють Україну за кордоном. Нас надихає сила людей, які не зупиняються й будують майбутнє своєї країни. Наша команда працює саме заради цього – щоб дати їм шанс і підтримку, на які вони заслуговують", — коментує керівник проєкту SEED Денис Ліфінцев.

                          Лілія Подоляк

                          Суспільство
                          Львівська область
                          Вінницька область
                          Тернопільська область
                          Миколаївська область
                          Сумська область
                          Черкаська область
                          Харківська область
                          Полтавська область
                          Волинська область
                          благодійність
                          Чернігівська область
                          ПрАТ МХП
                          Україна
                          Вінниця