Оголошено переможців програми сталого підприємництва SEED 4.0
Київ • УНН
13 українських підприємців отримали грантову підтримку за програмою SEED 4.0.
За програмою сталого підприємництва SEED 4.0, яку реалізує Глобальний договір ООН в Україні за підтримки PepsiCo, PepsiCo Foundation, МХП і Сингента, грантову підтримку отримали 13 підприємців, передає УНН.
Деталі
Номінації від Глобального договору ООН в Україні та PepsiCo Foundation:
- Марта Змисла — «Фазенда раків» (Львівська область);
- Василь Остапчук — проєкт з вирощування артишоків (Вінницька область);
- Марія Лучків — ФГ «Лучком» (Львівська область);
- Анна Павлова-Фіалка — «Фіалкова ферма» (Харківська область);
- Ірина Рябченко — «Бджоляр_ка» (Сумська область);
- Олександр Левчук — «ЛевСмартАгро» (Волинська область);
- Олена Приведенюк — «Трави Полтавщини» (Полтавська область);
- Вадим Погребняк — проєкт з вирощування та переробки часнику (Миколаївська область).
"Історія кожного з фіналістів SEED — особлива. Хтось вирощує нові культури, запускає ферму чи виробництво, а хтось відновлює традиції. Масштаби різні, але всі вони про одне: про амбіції зростати, розвивати свої громади та рухатися вперед", — коментує генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.
Уже четвертий рік поспіль ініціатива підтримує мікро- та малий бізнес, допомагаючи підприємцям впроваджувати інноваційні рішення в агросекторі, розвивати сталі практики та зміцнювати локальні громади.
"PepsiCo Foundation пишається тим, що вже четвертий рік поспіль підтримує програму SEED. Для нас надзвичайно важливо допомагати громадам і фермерам через навчання, розвиток навичок та фінансову підтримку. Ваша незламність, довіра та відданість надихають нас щодня", — коментує керівниця проєктів PepsiCo Foundation в Європі — Андреа Понт Кейпел.
"Український аграрний сектор — це справжня сила, яка тримає та розвиває нашу країну. Фермери вкладають у землю душу і серце, перетворюють виклики на можливості та доводять, що ця галузь має міцні корені й світле майбутнє", — додає керівниця департаменту Агрозакупівель PepsiCo в Україні Олена Захарченко.
Номінації від компанії МХП:
- Вікторія Лукашова — морозиво «Funny Bear» (Вінниця);
- Іван та Галина Лугофет — «Добра спаржа» (Тернопільська область);
- Петро Шаблій — равликова ферма «Тихий равлик» (Черкаська область).
"Попри всі виклики війни, малий і середній бізнес в Україні продовжує розвиватися. Ми розуміємо, що для якісного зростання, особливо в сільських громадах, потрібні ресурси — як фінансові, так і інтелектуальні. Для МХП надзвичайно відповідально підтримувати підприємців. За роки повномасштабного вторгнення в межах соціальних ініціатив БФ "МХП-Громаді" було підтримано 350 локальних підприємців на понад 50 млн грн. І ми переконані, що це не лише про реалізацію мрій та ідей, а й про розвиток громад, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів і, зрештою, про підвищення якості життя людей", — каже директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.
Номінація від компанії "Сингента" в Україні:
- Сергій Клюзко — проєкт з вирощування пшениці, кукурудзи (Чернігівська область).
"Інновації та нові можливості народжуються завдяки вам — тим, хто власними руками будує бізнес і майбутнє України за будь-яких обставин", — каже керівник відділу маркетингу бізнесу Насіння Сингента Україна Сергій Косолап.
SEED 4.0 підтверджує: підтримка підприємців у кризові часи має стратегічне значення. Це інвестиція у розвиток бізнесу, відновлення економіки, створення робочих місць та посилення конкурентоспроможності України.
"Проєкт SEED відкриває шлях українським підприємцям до нових можливостей. Ми бачимо, як ідеї, що народжуються у громадах, стають історіями успіху: учасники програми виграють нові гранти, з’являються на телебаченні, прославляють Україну за кордоном. Нас надихає сила людей, які не зупиняються й будують майбутнє своєї країни. Наша команда працює саме заради цього – щоб дати їм шанс і підтримку, на які вони заслуговують", — коментує керівник проєкту SEED Денис Ліфінцев.