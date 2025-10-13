$41.510.00
Объявлены победители программы устойчивого предпринимательства SEED 4.0

Киев • УНН

 • 376 просмотра

13 украинских предпринимателей получили грантовую поддержку по программе SEED 4.0.

Объявлены победители программы устойчивого предпринимательства SEED 4.0

По программе устойчивого предпринимательства SEED 4.0, которую реализует Глобальный договор ООН в Украине при поддержке PepsiCo, PepsiCo Foundation, МХП и Сингента, грантовую поддержку получили 13 предпринимателей, передает УНН.

Детали

Номинации от Глобального договора ООН в Украине и PepsiCo Foundation:

  • Марта Змысла — «Фазенда раков» (Львовская область);
    • Василий Остапчук — проект по выращиванию артишоков (Винницкая область);
      • Мария Лучкив — ФХ «Лучком» (Львовская область);
        • Анна Павлова-Фиалка — «Фиалковая ферма» (Харьковская область);
          • Ирина Рябченко — «Пчеловод_ка» (Сумская область);
            • Александр Левчук — «ЛевСмартАгро» (Волынская область);
              • Елена Приведенюк — «Травы Полтавщины» (Полтавская область);
                • Вадим Погребняк — проект по выращиванию и переработке чеснока (Николаевская область).

                  "История каждого из финалистов SEED — особенная. Кто-то выращивает новые культуры, запускает ферму или производство, а кто-то восстанавливает традиции. Масштабы разные, но все они об одном: об амбициях расти, развивать свои громады и двигаться вперед", — комментирует генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

                  Уже четвертый год подряд инициатива поддерживает микро- и малый бизнес, помогая предпринимателям внедрять инновационные решения в агросекторе, развивать устойчивые практики и укреплять локальные громады.

                  "PepsiCo Foundation гордится тем, что уже четвертый год подряд поддерживает программу SEED. Для нас чрезвычайно важно помогать громадам и фермерам через обучение, развитие навыков и финансовую поддержку. Ваша несокрушимость, доверие и преданность вдохновляют нас каждый день", — комментирует руководитель проектов PepsiCo Foundation в Европе — Андреа Понт Кейпел.

                  "Украинский аграрный сектор — это настоящая сила, которая держит и развивает нашу страну. Фермеры вкладывают в землю душу и сердце, превращают вызовы в возможности и доказывают, что эта отрасль имеет крепкие корни и светлое будущее", — добавляет руководитель департамента Агрозакупок PepsiCo в Украине Елена Захарченко.

                  Номинации от компании МХП:

                  • Виктория Лукашова — мороженое «Funny Bear» (Винница);
                    • Иван и Галина Лугофет — «Добрая спаржа» (Тернопольская область);
                      • Петр Шаблий — улиточная ферма «Тихий равлик» (Черкасская область).

                        "Несмотря на все вызовы войны, малый и средний бизнес в Украине продолжает развиваться. Мы понимаем, что для качественного роста, особенно в сельских громадах, нужны ресурсы — как финансовые, так и интеллектуальные. Для МХП чрезвычайно ответственно поддерживать предпринимателей. За годы полномасштабного вторжения в рамках социальных инициатив БФ "МХП-Громаді" было поддержано 350 локальных предпринимателей на более чем 50 млн грн. И мы убеждены, что это не только о реализации мечты и идей, но и о развитии громад, создании рабочих мест, наполнении местных бюджетов и, в конечном итоге, о повышении качества жизни людей", — говорит директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.

                        Номинация от компании "Сингента" в Украине:

                        • Сергей Клюзко — проект по выращиванию пшеницы, кукурузы (Черниговская область).

                          "Инновации и новые возможности рождаются благодаря вам — тем, кто собственными руками строит бизнес и будущее Украины при любых обстоятельствах", — говорит руководитель отдела маркетинга бизнеса Семена Сингента Украина Сергей Косолап.

                          SEED 4.0 подтверждает: поддержка предпринимателей в кризисные времена имеет стратегическое значение. Это инвестиция в развитие бизнеса, восстановление экономики, создание рабочих мест и усиление конкурентоспособности Украины.

                          "Проект SEED открывает путь украинским предпринимателям к новым возможностям. Мы видим, как идеи, рождающиеся в громадах, становятся историями успеха: участники программы выигрывают новые гранты, появляются на телевидении, прославляют Украину за рубежом. Нас вдохновляет сила людей, которые не останавливаются и строят будущее своей страны. Наша команда работает именно ради этого — чтобы дать им шанс и поддержку, на которые они заслуживают", — комментирует руководитель проекта SEED Денис Лифинцев.

                          Лилия Подоляк

