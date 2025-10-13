$41.600.10
12:44 • 1622 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 3798 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 6374 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 7476 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 11204 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16915 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 22497 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21905 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27799 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15679 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
публикации
Эксклюзивы
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 39751 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 71427 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 74501 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 75402 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 141476 просмотра
Актуальное
Кабмин запускает автоматизированный модуль для проверок бизнеса

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Кабинет Министров Украины внедряет новый автоматизированный модуль управления рисками, который самостоятельно будет определять предприятия для плановых проверок в 85 сферах. Это уменьшит административное давление на добросовестные компании и обеспечит прозрачность планирования инспекций.

Кабмин запускает автоматизированный модуль для проверок бизнеса

Кабинет Министров запускает новый автоматизированный модуль управления рисками для проверок бизнеса. Система самостоятельно будет определять, какие предприятия нуждаются в контроле, уменьшая нагрузку на добросовестные компании и обеспечивая прозрачность планирования инспекций. Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.

Подробности

Правительство приняло постановление, которое обновляет правила работы интегрированной автоматизированной системы государственного надзора и контроля. В ее рамках появится новый модуль управления рисками, который автоматически будет определять предприятия для плановых проверок в 85 сферах – от охраны труда и экологии до технических стандартов.

Иностранцы открыли более 1,6 тысячи ФЛП в Украине в 2025 году – самые активные граждане Азербайджана, России и Узбекистана13.10.25, 09:21 • 2182 просмотра

По новым правилам степень риска компании будет определяться по установленным критериям без участия людей. Система будет формировать перечень объектов контроля по рейтингу риска, позволяя органам государственного надзора сосредотачиваться на высокорисковых предприятиях и сокращать проверки для бизнеса с низким риском.

Годовые и комплексные планы проверок теперь будут формироваться автоматически и публиковаться онлайн, что гарантирует открытый доступ для бизнеса и общественности.

Объявлены победители программы устойчивого предпринимательства SEED 4.013.10.25, 09:39 • 2070 просмотров

Для предприятий это означает: минимизацию человеческого фактора и коррупционных рисков, меньшее административное давление на добросовестные компании, единые и понятные правила для всех и прозрачность в планах проверок. Вся информация о проверках и их результатах будет доступна на сайте Государственной регуляторной службы и на портале открытых данных после завершения военного положения.

Важно, что новые правила касаются только государственного надзора и инспекционных проверок. Налоговые проверки, действия правоохранителей и контроль в сферах, которые не охватывает базовый закон (финансы, таможня, рыночный надзор), остаются по отдельным процедурам.

Правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на все прифронтовые территории - Свириденко10.10.25, 22:59 • 4080 просмотров

Степан Гафтко

