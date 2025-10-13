Кабмин запускает автоматизированный модуль для проверок бизнеса

Кабинет Министров запускает новый автоматизированный модуль управления рисками для проверок бизнеса. Система самостоятельно будет определять, какие предприятия нуждаются в контроле, уменьшая нагрузку на добросовестные компании и обеспечивая прозрачность планирования инспекций. Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.

Подробности

Правительство приняло постановление, которое обновляет правила работы интегрированной автоматизированной системы государственного надзора и контроля. В ее рамках появится новый модуль управления рисками, который автоматически будет определять предприятия для плановых проверок в 85 сферах – от охраны труда и экологии до технических стандартов.

По новым правилам степень риска компании будет определяться по установленным критериям без участия людей. Система будет формировать перечень объектов контроля по рейтингу риска, позволяя органам государственного надзора сосредотачиваться на высокорисковых предприятиях и сокращать проверки для бизнеса с низким риском.

Годовые и комплексные планы проверок теперь будут формироваться автоматически и публиковаться онлайн, что гарантирует открытый доступ для бизнеса и общественности.

Для предприятий это означает: минимизацию человеческого фактора и коррупционных рисков, меньшее административное давление на добросовестные компании, единые и понятные правила для всех и прозрачность в планах проверок. Вся информация о проверках и их результатах будет доступна на сайте Государственной регуляторной службы и на портале открытых данных после завершения военного положения.

Важно, что новые правила касаются только государственного надзора и инспекционных проверок. Налоговые проверки, действия правоохранителей и контроль в сферах, которые не охватывает базовый закон (финансы, таможня, рыночный надзор), остаются по отдельным процедурам.

