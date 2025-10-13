Иностранцы открыли более 1,6 тысячи ФЛП в Украине в 2025 году – самые активные граждане Азербайджана, России и Узбекистана
Киев • УНН
За первые девять месяцев 2025 года иностранцы зарегистрировали в Украине 1648 ФЛП. Самыми активными были граждане Азербайджана, России и Узбекистана, причем россияне чаще всего прекращают деятельность.
За первые девять месяцев 2025 года иностранцы зарегистрировали в Украине 1 648 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра, обнародованные аналитиками Опендатабота, пишет УНН.
Детали
Хотя этот показатель на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, количество активных предпринимателей-нерезидентов продолжает расти – чистый прирост составил 490 ФЛП.
Самыми активными среди иностранцев-предпринимателей стали граждане Азербайджана (229 ФЛП), России (222) и Узбекистана (160). Также в пятерке – Молдова (125) и Армения (95).
В то же время именно граждане России чаще всего прекращают предпринимательскую деятельность – 241 закрытие (21%), далее следуют азербайджанцы (157), молдаване (102), узбеки (91) и белорусы (69).
Каждый третий иностранный предприниматель открывает бизнес в Киеве (544 ФЛП). Следом идут Одесская область (300), Киевская (138), Харьковская (104) и Львовская (83). Меньше всего иностранных предпринимателей зарегистрировано в Волынской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях – от 2 до 17 ФЛП.
Самые популярные направления деятельности – розничная торговля (почти 30%), общественное питание (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и информационные услуги (4%). Закрытия бизнесов чаще всего происходят в тех же секторах.
Среди иностранцев, открывающих бизнес в Украине, 69% – мужчины, тогда как женщины составляют 31%. Интересно, что иностранные ФЛП оказываются даже более устойчивыми, чем украинские: медианный срок их работы составляет 3,1 года, тогда как у граждан Украины – 2,5 года.
Рекордсменкой стала гражданка РФ, которая вела бизнес в Украине 30 лет и закрыла его в начале 2025 года.
Открытие ФЛП иностранцами – абсолютно нормальная и законная практика. Люди, имеющие вид на временное или постоянное проживание в Украине, получают налоговый номер (РНОКПП), могут официально вести предпринимательскую деятельность и уплачивают налоги наравне с гражданами Украины. Что касается граждан РФ – они не являются исключением. Только те, кто законно проживает на территории Украины, могут открыть собственное дело – объясняет Денис Попов, руководитель юридического департамента Опендатабота, адвокат и арбитражный управляющий.
