Иностранцы открыли более 1,6 тысячи ФЛП в Украине в 2025 году – самые активные граждане Азербайджана, России и Узбекистана

Киев • УНН

 • 538 просмотра

За первые девять месяцев 2025 года иностранцы зарегистрировали в Украине 1648 ФЛП. Самыми активными были граждане Азербайджана, России и Узбекистана, причем россияне чаще всего прекращают деятельность.

Иностранцы открыли более 1,6 тысячи ФЛП в Украине в 2025 году – самые активные граждане Азербайджана, России и Узбекистана

За первые девять месяцев 2025 года иностранцы зарегистрировали в Украине 1 648 физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра, обнародованные аналитиками Опендатабота, пишет УНН.

Детали

Хотя этот показатель на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, количество активных предпринимателей-нерезидентов продолжает расти – чистый прирост составил 490 ФЛП.

Налоговая обновила план проверок: кому и где готовиться к визитам09.10.25, 10:01 • 2963 просмотра

Самыми активными среди иностранцев-предпринимателей стали граждане Азербайджана (229 ФЛП), России (222) и Узбекистана (160). Также в пятерке – Молдова (125) и Армения (95).

В то же время именно граждане России чаще всего прекращают предпринимательскую деятельность – 241 закрытие (21%), далее следуют азербайджанцы (157), молдаване (102), узбеки (91) и белорусы (69).

Каждый третий иностранный предприниматель открывает бизнес в Киеве (544 ФЛП). Следом идут Одесская область (300), Киевская (138), Харьковская (104) и Львовская (83). Меньше всего иностранных предпринимателей зарегистрировано в Волынской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях – от 2 до 17 ФЛП.

Самые популярные направления деятельности – розничная торговля (почти 30%), общественное питание (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и информационные услуги (4%). Закрытия бизнесов чаще всего происходят в тех же секторах.

Среди иностранцев, открывающих бизнес в Украине, 69% – мужчины, тогда как женщины составляют 31%. Интересно, что иностранные ФЛП оказываются даже более устойчивыми, чем украинские: медианный срок их работы составляет 3,1 года, тогда как у граждан Украины – 2,5 года.

Рекордсменкой стала гражданка РФ, которая вела бизнес в Украине 30 лет и закрыла его в начале 2025 года.

Открытие ФЛП иностранцами – абсолютно нормальная и законная практика. Люди, имеющие вид на временное или постоянное проживание в Украине, получают налоговый номер (РНОКПП), могут официально вести предпринимательскую деятельность и уплачивают налоги наравне с гражданами Украины. Что касается граждан РФ – они не являются исключением. Только те, кто законно проживает на территории Украины, могут открыть собственное дело – объясняет Денис Попов, руководитель юридического департамента Опендатабота, адвокат и арбитражный управляющий.

В Украине за девять месяцев 2025 года зарегистрировали более 225 тысяч новых ФОПов – инфографика03.10.25, 10:23 • 3067 просмотров

Степан Гафтко

Львовская область
Донецкая область
Сумская область
Киевская область
Беларусь
Харьковская область
Одесская область
Волынская область
Черниговская область
Узбекистан
Армения
Азербайджан
Херсонская область
Украина
Молдова
Киев