Іноземці відкрили понад 1,6 тисячі ФОПів в Україні у 2025 році – найактивніші громадяни Азербайджану, Росії та Узбекистану
Київ • УНН
За перші дев'ять місяців 2025 року іноземці зареєстрували в Україні 1648 ФОПів. Найактивнішими були громадяни Азербайджану, росії та Узбекистану, причому росіяни найчастіше припиняють діяльність.
За перші дев’ять місяців 2025 року іноземці зареєстрували в Україні 1 648 фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру, оприлюднені аналітиками Опендатаботу, пише УНН.
Деталі
Хоча цей показник на 10% менший, ніж за аналогічний період торік, кількість активних підприємців-нерезидентів продовжує зростати – чистий приріст становив 490 ФОПів.
Податкова оновила план перевірок: кому і де готуватися до візитів09.10.25, 10:01 • 2963 перегляди
Найактивнішими серед іноземців-підприємців стали громадяни Азербайджану (229 ФОПів), росії (222) та Узбекистану (160). Також у п’ятірці – Молдова (125) і Вірменія (95).
Водночас саме громадяни росії найчастіше припиняють підприємницьку діяльність – 241 закриття (21%), далі йдуть азербайджанці (157), молдовани (102), узбеки (91) та білоруси (69).
Кожен третій іноземний підприємець відкриває бізнес у Києві (544 ФОПи). Слідом ідуть Одеська область (300), Київська (138), Харківська (104) та Львівська (83). Найменше іноземних підприємців зареєстровано у Волинській, Чернігівській, Сумській, Донецькій та Херсонській областях – від 2 до 17 ФОПів.
Найпопулярніші напрями діяльності – роздрібна торгівля (майже 30%), громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп’ютерне програмування (6%) та інформаційні послуги (4%). Закриття бізнесів найчастіше відбуваються у тих самих секторах.
Серед іноземців, які відкривають бізнес в Україні, 69% – чоловіки, тоді як жінки складають 31%. Цікаво, що іноземні ФОПи виявляються навіть стійкішими за українських: медіанний строк їхньої роботи становить 3,1 роки, тоді як у громадян України – 2,5 роки.
Рекордсменкою стала громадянка рф, яка вела бізнес в Україні 30 років і закрила його на початку 2025 року.
Відкриття ФОПів іноземцями – абсолютно нормальна й законна практика. Люди, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, отримують податковий номер (РНОКПП), можуть офіційно вести підприємницьку діяльність і сплачують податки нарівні з громадянами України. Що стосується громадян рф – вони не є винятком. Лише ті, хто законно проживає на території України, можуть відкрити власну справу – пояснює Денис Попов, керівник юридичного департаменту Опендатаботу, адвокат та арбітражний керуючий.
В Україні за дев’ять місяців 2025 року зареєстрували понад 225 тисяч нових ФОПів – інфографіка03.10.25, 10:23 • 3067 переглядiв