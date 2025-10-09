Податкова оновила план перевірок: кому і де готуватися до візитів
Київ • УНН
Державна податкова служба додала 122 перевірки до плану на цей рік, загалом 4908. Перевірятимуть компанії та ФОПи у сферах оптової торгівлі, агро-, харчового виробництва, логістики та ритейлу.
Державна податкова служба оновила план перевірок компаній та підприємців - додала ще 122 цього року. До кого та коли завітають податківці, повідомляє моніторинговий сервіс "Опендатабот", пише УНН.
Деталі
4908 перевірок бізнесу, за оновленими даними, податківці планують цього року. Це на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка. Зауважується, що, хоча загальна кількість зросла, деякі підприємства було виключено зі списку, а інші - додано.
79% (3881 підприємство) перевірок - це компанії, 21% (1027 бізнесів) - ФОПи. Перевірятимуть бізнес у сферах оптової торгівлі, агро-, харчового виробництва, логістики та ритейлу. До кінця року податківці мають провести ще 1391 перевірку.
Пік активності ДПС, як повідомляється, припадає "під ялинку": 482 перевірки у грудні.
Найменше "пощастить" тим, хто працює в Києві - кожна п’ята перевірка запланована саме тут (219). За столицею наслідують Дніпропетровська (122), Одеська (114), Львівська (79) та Полтавська (60) області.
Найбільше до кінця року перевірятимуть бізнеси та компанії, що працюють у сфері оптової торгівлі (272 компанії або 24%), сільського господарства (119 або 11%), виробництва харчових продуктів (76 або 7%), складського господарства та логістики (64 або 6%) та роздрібної торгівлі (49 або 4%).
Також повідомляється, що з жовтня до кінця року податкова перевірить 11 компаній, що належать до різних фінансово-промислових груп, і ще 10, які мають з ними зв’язки.