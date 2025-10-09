$41.400.09
Эксклюзив
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 57766 просмотра
Налоговая обновила план проверок: кому и где готовиться к визитам

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Государственная налоговая служба добавила 122 проверки в план на этот год, всего 4908. Проверять будут компании и ФЛП в сферах оптовой торговли, агро-, пищевого производства, логистики и ритейла.

Налоговая обновила план проверок: кому и где готовиться к визитам

Государственная налоговая служба обновила план проверок компаний и предпринимателей - добавила еще 122 в этом году. К кому и когда придут налоговики, сообщает мониторинговый сервис "Опендатабот", пишет УНН.

Детали

4908 проверок бизнеса, по обновленным данным, налоговики планируют в этом году. Это на 122 больше, чем в предыдущем варианте графика. Отмечается, что, хотя общее количество возросло, некоторые предприятия были исключены из списка, а другие - добавлены.

79% (3881 предприятие) проверок - это компании, 21% (1027 бизнесов) - ФЛП. Проверять будут бизнес в сферах оптовой торговли, агро-, пищевого производства, логистики и ритейла. До конца года налоговики должны провести еще 1391 проверку.

Пик активности ГНС, как сообщается, приходится "под елку": 482 проверки в декабре.

Меньше всего "повезет" тем, кто работает в Киеве - каждая пятая проверка запланирована именно здесь (219). За столицей следуют Днепропетровская (122), Одесская (114), Львовская (79) и Полтавская (60) области.

Больше всего до конца года будут проверять бизнесы и компании, работающие в сфере оптовой торговли (272 компании или 24%), сельского хозяйства (119 или 11%), производства пищевых продуктов (76 или 7%), складского хозяйства и логистики (64 или 6%) и розничной торговли (49 или 4%).

Также сообщается, что с октября до конца года налоговая проверит 11 компаний, принадлежащих к различным финансово-промышленным группам, и еще 10, которые имеют с ними связи.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Львовская область
Государственная налоговая служба Украины
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Киев