15:49 • 3462 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 10552 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 11833 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 15157 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 16964 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 36980 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 34726 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 37694 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29153 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 30287 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Финансовые гиганты Украины: пять госпредприятий вошли в топ по выручке в III квартале 2025 года

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Платформа YouControl опубликовала финансовые данные украинских предприятий за III квартал 2025 года. Отчетность подали 61 387 компаний, среди лидеров по выручке – пять государственных предприятий.

Финансовые гиганты Украины: пять госпредприятий вошли в топ по выручке в III квартале 2025 года

Аналитическая платформа YouControl опубликовала актуальные финансовые данные украинских предприятий за третий квартал 2025 года. Отчетность подали 61 387 компаний, а среди лидеров по выручке – сразу пять государственных предприятий. Об этом пишет УНН.

Детали

Топ-10 компаний по выручке в III квартале 2025 года:

  1. D.TRADING – 197,7 млрд грн (+36,1% к III кв. 2024 года)
    1. Энергоатом – 173,9 млрд грн (+33,4%)
      1. Нафтогаз Трейдинг – 90,2 млрд грн (+17,1%)
        1. DL SOLUTION – 84,0 млрд грн (+33,8%)
          1. Укрэнерго – 76,9 млрд грн (+6,3%)
            1. Сильпо-Фуд – 75,9 млрд грн (+13,8%)
              1. Донбасское ПТП – 75,2 млрд грн (данные предыдущих периодов отсутствуют)
                1. Укрнафта – 72,7 млрд грн (–5,4%)
                  1. Кернел-Трейд – 72,4 млрд грн (+13,1%)
                    1. Укрзализныця – 66,0 млрд грн (–15,4%)

                      Данные доступны в системе YouControl и через API YouScore, что позволяет оперативно анализировать финансовую динамику компаний и отслеживать изменения в прибыльности секторов украинской экономики.

                      Степан Гафтко

