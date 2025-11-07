Финансовые гиганты Украины: пять госпредприятий вошли в топ по выручке в III квартале 2025 года
Киев • УНН
Платформа YouControl опубликовала финансовые данные украинских предприятий за III квартал 2025 года. Отчетность подали 61 387 компаний, среди лидеров по выручке – пять государственных предприятий.
Аналитическая платформа YouControl опубликовала актуальные финансовые данные украинских предприятий за третий квартал 2025 года. Отчетность подали 61 387 компаний, а среди лидеров по выручке – сразу пять государственных предприятий. Об этом пишет УНН.
Детали
Топ-10 компаний по выручке в III квартале 2025 года:
- D.TRADING – 197,7 млрд грн (+36,1% к III кв. 2024 года)
- Энергоатом – 173,9 млрд грн (+33,4%)
- Нафтогаз Трейдинг – 90,2 млрд грн (+17,1%)
- DL SOLUTION – 84,0 млрд грн (+33,8%)
- Укрэнерго – 76,9 млрд грн (+6,3%)
- Сильпо-Фуд – 75,9 млрд грн (+13,8%)
- Донбасское ПТП – 75,2 млрд грн (данные предыдущих периодов отсутствуют)
- Укрнафта – 72,7 млрд грн (–5,4%)
- Кернел-Трейд – 72,4 млрд грн (+13,1%)
- Укрзализныця – 66,0 млрд грн (–15,4%)
Данные доступны в системе YouControl и через API YouScore, что позволяет оперативно анализировать финансовую динамику компаний и отслеживать изменения в прибыльности секторов украинской экономики.
В Раде предложили создать "реестр дропов": что предусматривается28.10.25, 15:36 • 2606 просмотров