Финансовые гиганты Украины: пять госпредприятий вошли в топ по выручке в III квартале 2025 года

Аналитическая платформа YouControl опубликовала актуальные финансовые данные украинских предприятий за третий квартал 2025 года. Отчетность подали 61 387 компаний, а среди лидеров по выручке – сразу пять государственных предприятий. Об этом пишет УНН.

Детали

Топ-10 компаний по выручке в III квартале 2025 года:

D.TRADING – 197,7 млрд грн (+36,1% к III кв. 2024 года) Энергоатом – 173,9 млрд грн (+33,4%) Нафтогаз Трейдинг – 90,2 млрд грн (+17,1%) DL SOLUTION – 84,0 млрд грн (+33,8%) Укрэнерго – 76,9 млрд грн (+6,3%) Сильпо-Фуд – 75,9 млрд грн (+13,8%) Донбасское ПТП – 75,2 млрд грн (данные предыдущих периодов отсутствуют) Укрнафта – 72,7 млрд грн (–5,4%) Кернел-Трейд – 72,4 млрд грн (+13,1%) Укрзализныця – 66,0 млрд грн (–15,4%)

Данные доступны в системе YouControl и через API YouScore, что позволяет оперативно анализировать финансовую динамику компаний и отслеживать изменения в прибыльности секторов украинской экономики.

