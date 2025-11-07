YouControl оприлюднив фінансові показники українських компаній за 3 квартал 2025 року

Аналітична платформа YouControl опублікувала актуальні фінансові дані українських підприємств за третій квартал 2025 року. Звітність подали 61 387 компаній, а серед лідерів за виторгом – одразу п’ять державних підприємств. Про це пише УНН.

Деталі

Топ-10 компаній за виторгом у III кварталі 2025 року:

D.TRADING – 197,7 млрд грн (+36,1% до III кв. 2024 року) Енергоатом – 173,9 млрд грн (+33,4%) Нафтогаз Трейдинг – 90,2 млрд грн (+17,1%) DL SOLUTION – 84,0 млрд грн (+33,8%) Укренерго – 76,9 млрд грн (+6,3%) Сільпо-Фуд – 75,9 млрд грн (+13,8%) Донбаське ПТП – 75,2 млрд грн (дані попередніх періодів відсутні) Укрнафта – 72,7 млрд грн (–5,4%) Кернел-Трейд – 72,4 млрд грн (+13,1%) Укрзалізниця – 66,0 млрд грн (–15,4%)

Дані доступні в системі YouControl та через API YouScore, що дозволяє оперативно аналізувати фінансову динаміку компаній та відстежувати зміни у прибутковості секторів української економіки.

У Раді запропонували створити "реєстр дропів": що передбачається