YouControl оприлюднив фінансові показники українських компаній за 3 квартал 2025 року

14:58 • 2626 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
13:59 • 10164 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
11:23 • 14184 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
09:48 • 33468 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:46 • 33617 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
7 листопада, 07:19 • 37150 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 28919 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 30065 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 29766 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32891 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 22942 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19349 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26339 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14684 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian11:56 • 10970 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 7360 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Мирноград
Німеччина
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає11:01 • 8198 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 14896 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 26555 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік7 листопада, 07:49 • 19555 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено7 листопада, 06:53 • 23137 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Опалення
Мі-8

YouControl оприлюднив фінансові показники українських компаній за 3 квартал 2025 року

Київ • УНН

 • 178 перегляди

📝 Редагувати новину

Платформа YouControl опублікувала фінансові дані українських підприємств за III квартал 2025 року. Звітність подали 61 387 компаній, серед лідерів за виторгом – п'ять державних підприємств.

YouControl оприлюднив фінансові показники українських компаній за 3 квартал 2025 року

Аналітична платформа YouControl опублікувала актуальні фінансові дані українських підприємств за третій квартал 2025 року. Звітність подали 61 387 компаній, а серед лідерів за виторгом – одразу п’ять державних підприємств. Про це пише УНН.

Деталі

Топ-10 компаній за виторгом у III кварталі 2025 року:

  1. D.TRADING – 197,7 млрд грн (+36,1% до III кв. 2024 року)
    1. Енергоатом – 173,9 млрд грн (+33,4%)
      1. Нафтогаз Трейдинг – 90,2 млрд грн (+17,1%)
        1. DL SOLUTION – 84,0 млрд грн (+33,8%)
          1. Укренерго – 76,9 млрд грн (+6,3%)
            1. Сільпо-Фуд – 75,9 млрд грн (+13,8%)
              1. Донбаське ПТП – 75,2 млрд грн (дані попередніх періодів відсутні)
                1. Укрнафта – 72,7 млрд грн (–5,4%)
                  1. Кернел-Трейд – 72,4 млрд грн (+13,1%)
                    1. Укрзалізниця – 66,0 млрд грн (–15,4%)

                      Дані доступні в системі YouControl та через API YouScore, що дозволяє оперативно аналізувати фінансову динаміку компаній та відстежувати зміни у прибутковості секторів української економіки.

                      У Раді запропонували створити "реєстр дропів": що передбачається28.10.25, 15:36 • 2606 переглядiв

                      Степан Гафтко

                      ЕкономікаФінанси
                      Державний бюджет
                      Енергетика
                      Електроенергія
                      Укргазвидобування
                      Укренерго