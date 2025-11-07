YouControl оприлюднив фінансові показники українських компаній за 3 квартал 2025 року
Аналітична платформа YouControl опублікувала актуальні фінансові дані українських підприємств за третій квартал 2025 року. Звітність подали 61 387 компаній, а серед лідерів за виторгом – одразу п’ять державних підприємств. Про це пише УНН.
Деталі
Топ-10 компаній за виторгом у III кварталі 2025 року:
- D.TRADING – 197,7 млрд грн (+36,1% до III кв. 2024 року)
- Енергоатом – 173,9 млрд грн (+33,4%)
- Нафтогаз Трейдинг – 90,2 млрд грн (+17,1%)
- DL SOLUTION – 84,0 млрд грн (+33,8%)
- Укренерго – 76,9 млрд грн (+6,3%)
- Сільпо-Фуд – 75,9 млрд грн (+13,8%)
- Донбаське ПТП – 75,2 млрд грн (дані попередніх періодів відсутні)
- Укрнафта – 72,7 млрд грн (–5,4%)
- Кернел-Трейд – 72,4 млрд грн (+13,1%)
- Укрзалізниця – 66,0 млрд грн (–15,4%)
Дані доступні в системі YouControl та через API YouScore, що дозволяє оперативно аналізувати фінансову динаміку компаній та відстежувати зміни у прибутковості секторів української економіки.
