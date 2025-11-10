SWIFT переходить на цифрову епоху: всі міжнародні платежі працюватимуть за єдиним стандартом – Мінфін
Київ • УНН
SWIFT повністю переходить на цифровий стандарт ISO 20022 CBPR+, що синхронізує банківські системи 11 000 фінансових установ. Це оновлення дозволить здійснювати міжнародні перекази в єдиному цифровому форматі, сумісному з блокчейнами та CBDC.
22 листопада 2025 року глобальна платіжна система SWIFT повністю переходить на новий цифровий стандарт ISO 20022 CBPR+, який замінює старий формат банківських повідомлень SWIFT MT. Це стане одним із наймасштабніших оновлень у сучасній історії фінансової інфраструктури. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, пише УНН.
Деталі
Як повідомив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, оновлення синхронізує банківські системи понад 11 000 фінансових установ із 200 країн світу. Відтепер усі міжнародні перекази здійснюватимуться у єдиному цифровому форматі, який повністю сумісний із блокчейнами та цифровими валютами центральних банків (CBDC).
Отже, після 22 листопада 2025 року починається нова ера, коли кожен рух капіталу стає цифрово відстежуваним, а ліквідність – програмованою. І з січня наступного 2026 року стартує активна інтеграція CBDC та токенізованих активів – фактичний перехід до нової грошової системи
Процес переходу відбувається поетапно:
- 17 листопада 2025 р. – офіційне включення стандарту ISO 20022;
- 17–24 листопада – глобальне вікно синхронізації між Європою, Азією та США;
- 22 листопада – повний перехід на нову систему.
Новий формат вже інтегрований із низкою блокчейн-платформ: Ripple (XRP) – міжбанківські розрахунки та CBDC-платежі; Stellar (XLM) – транскордонні перекази; Algorand (ALGO) – токенізація активів; Hedera (HBAR) – державні реєстри; Quant (QNT) – міст між банками й блокчейнами.
Так, друзі, це кінець паперових розрахунків і початок цифрового контролю, де блокчейн стає частиною офіційної банківської інфраструктури. Подивимося, як цей глобальний апгрейд фінансового коду почне працювати у нас в Україні
