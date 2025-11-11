Гривна отыгрывает у доллара, но проседает к евро: курс НБУ на 11 ноября
Киев • УНН
На 11 ноября Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 41,96 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в понедельник. Курс евро составляет 48,54 гривны, а злотого – 11,47 гривны.
По состоянию на вторник, 11 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,96 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 41,98 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,54. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Подробности
Официальный курс доллара составляет: 41,9559 грн (-2 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,5430 грн (+4 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4652 грн. (+6 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,70-42,18 грн, евро по 48,30-48,81 грн, злотый по 11,10 -11,75 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,06-42,09 грн/долл. и 48,65-48,67 грн/евро.
Напомним
Наличных денег в обращении в Украине с начала года стало больше более чем на 8% - до 890,1 млрд грн, больше всего "на руках" банкнот номиналом 500 гривен, а меньше всего - 50-гривневых, сообщили в НБУ.
