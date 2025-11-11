Гривня відіграє у долара, але просідає до євро: курс НБУ на 11 листопада
Київ • УНН
На 11 листопада Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 41,96 гривні, що на 2 копійки менше, ніж у понеділок. Курс євро становить 48,54 гривні, а злотого – 11,47 гривні.
Станом на вівторок, 11 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,96 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 41,98 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,54. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,9559 грн (-2 коп.). за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,5430 грн (+4 коп.). за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4652 грн. (+6 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 41,70-42,18 грн, євро за 48,30-48,81 грн, злотий за 11,10 -11,75 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,06-42,09 грн/дол. та 48,65-48,67 грн/євро.
Нагадаємо
Готівки в обігу в Україні з початку року побільшало на понад 8% - до 890,1 млрд грн, найбільше "на руках" банкнот номіналом 500 гривень, а найменше - 50-гривневих, повідомили в НБУ.
Бюджетні надходження від ФОПів зросли на 10% та перевищили довоєнний рівень - звіт06.11.25, 15:10 • 2333 перегляди