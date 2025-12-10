СБС знищили два російські ЗРК "Тор-М1" та один "БУК-М3": показали відео
Київ • УНН
Бійці 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем знищили два ЗРК "Тор-М1" та один новітній ЗРК "БУК-М3". Це має критичне значення через дефіцит виробництва високотехнологічних ЗРК у противника.
Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ знищили два ЗРК "Тор-М1" та ЗРК "БУК-М3" противника, повідомили в СБС і показали відео, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, бійці 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем завдають чергових критичних втрат противнику в зоні відповідальності підрозділу. Оператори батальйону Asgard, що входить до складу бригади, майстерно відпрацювали по комплексах протиповітряної оборони противника.
Серед підтверджених цілей: 2 одиниці самохідного зенітного ракетного комплексу ЗРК "ТОР-М1"; 1 одиниця новітнього зенітного ракетного комплексу ЗРК "БУК-М3"
"Знищення подібних систем має критичне значення, адже противник відчуває гострий дефіцит у виробництві високотехнологічних і дороговартісних ЗРК, необхідних для поповнення втрат", - наголосили у СБС.
