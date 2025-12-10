$42.180.11
Ексклюзив
09:54 • 2944 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 7880 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 21445 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 36863 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 37576 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 30005 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 60162 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 41145 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27733 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31835 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
СБС знищили два російські ЗРК "Тор-М1" та один "БУК-М3": показали відео

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Бійці 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем знищили два ЗРК "Тор-М1" та один новітній ЗРК "БУК-М3". Це має критичне значення через дефіцит виробництва високотехнологічних ЗРК у противника.

СБС знищили два російські ЗРК "Тор-М1" та один "БУК-М3": показали відео

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ знищили два ЗРК "Тор-М1" та ЗРК "БУК-М3" противника, повідомили в СБС і показали відео, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, бійці 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем завдають чергових критичних втрат противнику в зоні відповідальності підрозділу. Оператори батальйону Asgard, що входить до складу бригади, майстерно відпрацювали по комплексах протиповітряної оборони противника.

Серед підтверджених цілей: 2 одиниці самохідного зенітного ракетного комплексу ЗРК "ТОР-М1"; 1 одиниця новітнього зенітного ракетного комплексу ЗРК "БУК-М3"

- повідомили у СБС.

"Знищення подібних систем має критичне значення, адже противник відчуває гострий дефіцит у виробництві високотехнологічних і дороговартісних ЗРК, необхідних для поповнення втрат", - наголосили у СБС.

Генштаб підтвердив ураження 20 резервуарів у Темрюцькому морпорту та ворожих складів на окупованих територіях08.12.25, 15:08 • 2688 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Ракетний комплекс "Тор"