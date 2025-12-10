СБС уничтожили два российских ЗРК "Тор-М1" и один "БУК-М3": показали видео

Операторы Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили два ЗРК "Тор-М1" и ЗРК "БУК-М3" противника, сообщили в СБС и показали видео, пишет УНН.

Подробности

Как отмечается, бойцы 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем наносят очередные критические потери противнику в зоне ответственности подразделения. Операторы батальона Asgard, входящего в состав бригады, мастерски отработали по комплексам противовоздушной обороны противника.

Среди подтвержденных целей: 2 единицы самоходного зенитного ракетного комплекса ЗРК "ТОР-М1"; 1 единица новейшего зенитного ракетного комплекса ЗРК "БУК-М3" - сообщили в СБС.

"Уничтожение подобных систем имеет критическое значение, ведь противник испытывает острый дефицит в производстве высокотехнологичных и дорогостоящих ЗРК, необходимых для восполнения потерь", - подчеркнули в СБС.

