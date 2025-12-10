$42.180.11
Эксклюзив
09:54 • 1512 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 6518 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 20824 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 36236 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 37025 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 29771 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 59413 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 40962 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27689 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31799 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
публикации
Эксклюзивы
СБС уничтожили два российских ЗРК "Тор-М1" и один "БУК-М3": показали видео

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Бойцы 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем уничтожили два ЗРК "Тор-М1" и один новейший ЗРК "БУК-М3". Это имеет критическое значение из-за дефицита производства высокотехнологичных ЗРК у противника.

СБС уничтожили два российских ЗРК "Тор-М1" и один "БУК-М3": показали видео

Операторы Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили два ЗРК "Тор-М1" и ЗРК "БУК-М3" противника, сообщили в СБС и показали видео, пишет УНН.

Подробности

Как отмечается, бойцы 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем наносят очередные критические потери противнику в зоне ответственности подразделения. Операторы батальона Asgard, входящего в состав бригады, мастерски отработали по комплексам противовоздушной обороны противника.

Среди подтвержденных целей: 2 единицы самоходного зенитного ракетного комплекса ЗРК "ТОР-М1"; 1 единица новейшего зенитного ракетного комплекса ЗРК "БУК-М3"

- сообщили в СБС.

"Уничтожение подобных систем имеет критическое значение, ведь противник испытывает острый дефицит в производстве высокотехнологичных и дорогостоящих ЗРК, необходимых для восполнения потерь", - подчеркнули в СБС.

Генштаб подтвердил поражение 20 резервуаров в Темрюкском морпорту и вражеских складов на оккупированных территориях08.12.25, 15:08 • 2686 просмотров

Юлия Шрамко

