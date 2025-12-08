Генштаб подтвердил поражение 20 резервуаров в Темрюкском морпорту и вражеских складов на оккупированных территориях
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов врага на оккупированных территориях, включая склады боеприпасов и БпЛА. В Темрюкском морпорту уничтожено 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества.
Подробности
"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов противника на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.
"С целью нарушения системы логистического обеспечения противника, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, поражен склад боеприпасов", - отметили в Генштабе.
Также указано, что "в районе временно оккупированного Донецка поражен склад БпЛА российских оккупантов".
"Кроме того, с целью ослабления возможностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения в районе Семейкино (ВОТ Луганской области)", - сообщили в Генштабе.
"Также, с целью снижения возможностей оккупантов по ведению противовоздушной обороны, поражена мобильная огневая группа и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области", - сказано в сообщении.
Степень ущерба во всех случаях - уточняется.
Уточнены результаты поражения 5 декабря 2025 года ударными БпЛА "Темрюкского морского порта" (Краснодарский край, РФ), задействованного в обеспечении российской оккупационной армии. Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составляла почти 1000 квадратных метров
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
