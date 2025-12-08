Генштаб подтвердил поражение 20 резервуаров в Темрюкском морпорту и вражеских складов на оккупированных территориях

$42.060.13
Эксклюзив
13:00 • 674 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 3488 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 6528 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 13104 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 9278 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 10738 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 11350 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 9712 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 22500 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
8 декабря, 06:59 • 12148 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
Популярные новости
Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров8 декабря, 03:43 • 8700 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 22983 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo8 декабря, 06:54 • 10483 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 12125 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 5628 просмотра
Генштаб подтвердил поражение 20 резервуаров в Темрюкском морпорту и вражеских складов на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов врага на оккупированных территориях, включая склады боеприпасов и БпЛА. В Темрюкском морпорту уничтожено 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества.

Генштаб подтвердил поражение 20 резервуаров в Темрюкском морпорту и вражеских складов на оккупированных территориях

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов противника на оккупированных территориях, а также уточнил поражение в Темрюкском морпорту - подтверждено уничтожение 20 резервуаров, или 70% от общего количества, пишет УНН.

Подробности

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов противника на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

"С целью нарушения системы логистического обеспечения противника, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмыровки, поражен склад боеприпасов", - отметили в Генштабе.

Также указано, что "в районе временно оккупированного Донецка поражен склад БпЛА российских оккупантов".

"Кроме того, с целью ослабления возможностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен склад ГСМ вражеского подразделения в районе Семейкино (ВОТ Луганской области)", - сообщили в Генштабе.

"Также, с целью снижения возможностей оккупантов по ведению противовоздушной обороны, поражена мобильная огневая группа и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области", - сказано в сообщении.

Степень ущерба во всех случаях - уточняется.

Уточнены результаты поражения 5 декабря 2025 года ударными БпЛА "Темрюкского морского порта" (Краснодарский край, РФ), задействованного в обеспечении российской оккупационной армии. Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составляла почти 1000 квадратных метров

- указали в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

В Генштабе заявили об ударе по Сызранскому НПЗ и морскому порту в Краснодарском крае рф05.12.25, 13:22 • 3259 просмотров

Юлия Шрамко

