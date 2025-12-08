Генштаб підтвердив ураження 20 резервуарів у Темрюцькому морпорту та ворожих складів на окупованих територіях

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів ворога на окупованих територіях, а також уточнив ураження у Темрюцькому морпорту - підтверджено знищення 20 резервуарів, або 70% від загальної кількості, пише УНН.

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 8 грудня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України", - ідеться у повідомленні.

"З метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів", - зазначили у Генштабі.

Також вказано, що "у районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів".

"Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області)", - повідомили у Генштабі.

"Також, з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області", - сказано у повідомленні.

Ступінь збитків у всіх випадках - уточнюється.

Уточнено результати ураження 5 грудня 2025 року ударними БпЛА "Темрюкського морського порту" (Краснодарський край, рф), що задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів