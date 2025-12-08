Генштаб підтвердив ураження 20 резервуарів у Темрюцькому морпорту та ворожих складів на окупованих територіях

$42.060.13
Ексклюзив
13:00 • 674 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 3488 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 6528 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 13105 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 9278 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 10738 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 11350 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 9712 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 22500 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 06:59 • 12148 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
Популярнi новини
Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів8 грудня, 03:43 • 8698 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні8 грудня, 04:16 • 22982 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 10482 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22 • 12124 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 5628 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
13:00 • 674 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 3488 перегляди
12:25 • 3488 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 13104 перегляди
10:53 • 13104 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 22500 перегляди
08:10 • 22500 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 66983 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
08:10 • 22501 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 50369 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 60725 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 61619 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 75690 перегляди
Генштаб підтвердив ураження 20 резервуарів у Темрюцькому морпорту та ворожих складів на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів ворога на окупованих територіях, включаючи склади боєприпасів та БпЛА. У Темрюцькому морпорту знищено 20 резервуарів, що становить 70% від загальної кількості.

Генштаб підтвердив ураження 20 резервуарів у Темрюцькому морпорту та ворожих складів на окупованих територіях

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів ворога на окупованих територіях, а також уточнив ураження у Темрюцькому морпорту - підтверджено знищення 20 резервуарів, або 70% від загальної кількості, пише УНН.

Деталі

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 8 грудня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України", - ідеться у повідомленні.

"З метою порушення системи логістичного забезпечення противника, на тимчасово окупованій території Луганської області, у районі Чмирівки, уражено склад боєприпасів", - зазначили у Генштабі.

Також вказано, що "у районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад БпЛА російських окупантів".

"Окрім того, з метою послаблення спроможностей противника зі зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, уражено склад ПММ ворожого підрозділу у районі Сімейкиного (ТОТ Луганської області)", - повідомили у Генштабі.

"Також, з метою зниження спроможностей окупантів з ведення протиповітряної оборони, уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК "Панцирь-С1" у Донецькій області", - сказано у повідомленні.

Ступінь збитків у всіх випадках - уточнюється.

Уточнено результати ураження 5 грудня 2025 року ударними БпЛА "Темрюкського морського порту" (Краснодарський край, рф), що задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Крім того продовжується пожежа на наливній естакаді скрапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн. Станом на вечір 7 грудня загальна площа пожежі становила майже 1000 квадратних метрів

- вказали у Генштабі.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Ракетний комплекс "Панцир"
Україна
Донецьк