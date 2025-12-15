$42.190.08
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в Новороссийске
15:05 • 1570 просмотра
"До конца дня надеемся на достижение соглашения": Умеров сообщил о реальном прогрессе в переговорах с СШАPhoto
14:54 • 2848 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 4126 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 11682 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 13003 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 16109 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 18507 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 19502 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 20531 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в Новороссийске

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 112 просмотра

СБУ провела уникальную спецоперацию, подорвав российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийска с помощью подводных дронов "Sub Sea Baby". Субмарина, стоимостью до 400 млн долларов США, получила критические повреждения.

Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в Новороссийске

Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и устроила морской "хлопок" в порту Новороссийска. Впервые в истории подводные дроны "Sub Sea Baby" подорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО — Kilo), передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя.

На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.

СБС уничтожили два российских ЗРК "Тор-М1" и один "БУК-М3": показали видео

В сообщении указано, что стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов США. Учитывая введенные международные санкции, строительство аналогичной субмарины сейчас может стоить до 500 млн долларов. Этот класс подводных лодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.

Напомним, подорванная лодка вынужденно находилась в порту Новороссийск из-за успешных спецопераций надводных морских дронов "Sea Baby", которые вытеснили российские корабли и субмарины из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии