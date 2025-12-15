Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в Новороссийске
Киев • УНН
СБУ провела уникальную спецоперацию, подорвав российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийска с помощью подводных дронов "Sub Sea Baby". Субмарина, стоимостью до 400 млн долларов США, получила критические повреждения.
Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и устроила морской "хлопок" в порту Новороссийска. Впервые в истории подводные дроны "Sub Sea Baby" подорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО — Kilo), передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя.
На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины.
Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.
СБС уничтожили два российских ЗРК "Тор-М1" и один "БУК-М3": показали видео10.12.25, 12:07 • 4416 просмотров
В сообщении указано, что стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов США. Учитывая введенные международные санкции, строительство аналогичной субмарины сейчас может стоить до 500 млн долларов. Этот класс подводных лодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.
Напомним, подорванная лодка вынужденно находилась в порту Новороссийск из-за успешных спецопераций надводных морских дронов "Sea Baby", которые вытеснили российские корабли и субмарины из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.
Беспилотники СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам рф в Каспийском море15.12.25, 15:53 • 1354 просмотра