Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 10299 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 10688 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 22392 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 41844 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 34948 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 36505 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 31203 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 28460 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28940 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонт

Киев • УНН

 • 3996 просмотра

В результате поражения украинскими дронами российская субмарина получила значительные повреждения, а капремонт может занять длительное время.

Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонт

российская подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка" в новороссийске получила серьезные повреждения. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

По данным спутниковой съемки и OSINT-разведки, подводная лодка получила повреждения. Еще две лодки покинули отведенное для них место стоянки в военной гавани.

Также, вероятно, уничтожены винт и руль субмарины, гребной вал поврежден, затоплен и поврежден кормовой отсек, сообщает OSINT-разведка.

Для того чтобы заменить гребной вал, субмарине требуется капитальный ремонт на судоремонтном заводе. Это означает демонтаж части оборудования и кормовых конечностей, что также требует высокой точности и длительного времени.

Контекст

Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию по подрыву российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" в порту новороссийска. Это удалось сделать с помощью подводных дронов "Sub Sea Baby".

В результате субмарина, стоимостью до 400 млн долларов США, получила критические повреждения. Фактически она выведена из строя.

На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые россияне используют для ударов по территории Украины.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение Славянского НПЗ в краснодарском крае рф. Данный нефтеперерабатывающий завод перерабатывает сырую нефть и конденсат мощностью около 5,2 млн тонн в год.

Евгений Устименко

