Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонт
Киев • УНН
В результате поражения украинскими дронами российская субмарина получила значительные повреждения, а капремонт может занять длительное время.
российская подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка" в новороссийске получила серьезные повреждения. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.
Детали
По данным спутниковой съемки и OSINT-разведки, подводная лодка получила повреждения. Еще две лодки покинули отведенное для них место стоянки в военной гавани.
Также, вероятно, уничтожены винт и руль субмарины, гребной вал поврежден, затоплен и поврежден кормовой отсек, сообщает OSINT-разведка.
Для того чтобы заменить гребной вал, субмарине требуется капитальный ремонт на судоремонтном заводе. Это означает демонтаж части оборудования и кормовых конечностей, что также требует высокой точности и длительного времени.
Контекст
Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию по подрыву российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" в порту новороссийска. Это удалось сделать с помощью подводных дронов "Sub Sea Baby".
В результате субмарина, стоимостью до 400 млн долларов США, получила критические повреждения. Фактически она выведена из строя.
На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые россияне используют для ударов по территории Украины.
Напомним
