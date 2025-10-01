День захисників і захисниць України та ветерана: що ще відзначають сьогодні

$41.320.16
48.440.03
ukenru
30 вересня, 17:35 • 13941 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 24339 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 39161 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 34756 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 44304 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 69672 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 34026 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27584 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 24277 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21894 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
64%
758мм
Популярнi новини
Ми цього не боїмося, їх збиватимуть: Орбан про російські дрони над Угорщиною 30 вересня, 18:21 • 3976 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 8198 перегляди
Ситуація критична: Зеленський заявив, що один з дизель-генераторів Запорізької АЕС вийшов з ладу30 вересня, 18:57 • 4918 перегляди
Окупанти знову вдарили по Харкову та області: загинули двоє мирних жителів - прокуратура30 вересня, 20:13 • 5216 перегляди
"путін в глибині душі усвідомлює, що не може виграти. Це невиграшний бій для нього" — Кіт Келлог30 вересня, 20:56 • 4916 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 39159 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 24644 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 69672 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 80886 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 173049 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Гакім Джеффріс
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 8290 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 14699 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 25590 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 38089 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 31763 перегляди
Актуальне
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
C-130 Hercules
Північний потік

День захисників і захисниць України та ветерана: що ще відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 242 перегляди

1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць, День українського козацтва та День ветерана. Ці свята, раніше відзначалися 14 жовтня, перенесені через перехід Православної церкви України на новий календар.

День захисників і захисниць України та ветерана: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 1 жовтня відзначається День захисників і захисниць України, українського козацтва та ветерана, передає УНН.

День захисників і захисниць України

 Сьогодні, 1 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці відзначається державне свято День захисників і захисниць України.

Протягом багатьох років українських військових вітали 14 жовтня, проте у 2023 році Православна церква України прийняла рішення про перехід на інший календар. В результаті Покрова зсунулась на 13 днів. Через це вже кілька років 1 жовтня – День захисників і захисниць України.

Важливо розуміти, що в сучасних реаліях, коли Україна бореться й захищається проти росії, це не лише свято, а й пам’ятний день – можливість віддати данину поваги воїнам, які пожертвували своїм життям заради захисту Батьківщини. На згадку про них проводять загальнонаціональну хвилину мовчання.

День українського козацтва

Свято встановлене указом Президента України від 7 серпня 1999 року. Воно відзначалось щороку 14 жовтня, але з переходом на новий календар у 2023 році День козацтва визначається 1 жовтня, як Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників та захисниць України.

Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30.09.25, 11:28 • 69677 переглядiв

День ветерана

1 жовтня відзначається  день, присвячений не лише тим, хто безпосередньо перебуває зараз на передовій, а й день подяки тим, хто вже у статусі ветерана чи ветеранки. Адже це  — єдина спільнота оборонців, що об’єднує фронт і тил, військову службу і повернення до цивільного життя.

Влітку цього року міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомляла, що 17% українців – це ветерани та ветеранки.

Ми вже країна ветеранів

 - заявляла вона.

Кабмін затвердив програму адаптації для ветеранів, які втратили зір 22.08.25, 14:17 • 3081 перегляд

Міжнародний день людей похилого віку

Щороку 1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, щоб підвищити обізнаність про проблеми та можливості старіння. Це день вшанування внеску людей похилого віку в суспільство та підкреслення важливості їхньої гідності, незалежності та інклюзивності.

ВООЗ повідомляє, що за прогнозами, до 2100 року кількість людей віком 65 років і старше досягне 2,4 мільярда, а найшвидше зростаючим сегментом будуть люди віком 80 років і старше.

Населення України може скоротитись втричі до 2100 року – прогноз ООН15.05.25, 18:34 • 3586 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоНовини Бізнесу
Наталія Калмикова
Православна церква України
Всесвітня організація охорони здоров'я
Україна