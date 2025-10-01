День захисників і захисниць України та ветерана: що ще відзначають сьогодні
Київ • УНН
1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць, День українського козацтва та День ветерана. Ці свята, раніше відзначалися 14 жовтня, перенесені через перехід Православної церкви України на новий календар.
Сьогодні, 1 жовтня відзначається День захисників і захисниць України, українського козацтва та ветерана, передає УНН.
День захисників і захисниць України
Сьогодні, 1 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці відзначається державне свято День захисників і захисниць України.
Протягом багатьох років українських військових вітали 14 жовтня, проте у 2023 році Православна церква України прийняла рішення про перехід на інший календар. В результаті Покрова зсунулась на 13 днів. Через це вже кілька років 1 жовтня – День захисників і захисниць України.
Важливо розуміти, що в сучасних реаліях, коли Україна бореться й захищається проти росії, це не лише свято, а й пам’ятний день – можливість віддати данину поваги воїнам, які пожертвували своїм життям заради захисту Батьківщини. На згадку про них проводять загальнонаціональну хвилину мовчання.
День українського козацтва
Свято встановлене указом Президента України від 7 серпня 1999 року. Воно відзначалось щороку 14 жовтня, але з переходом на новий календар у 2023 році День козацтва визначається 1 жовтня, як Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників та захисниць України.
День ветерана
1 жовтня відзначається день, присвячений не лише тим, хто безпосередньо перебуває зараз на передовій, а й день подяки тим, хто вже у статусі ветерана чи ветеранки. Адже це — єдина спільнота оборонців, що об’єднує фронт і тил, військову службу і повернення до цивільного життя.
Влітку цього року міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомляла, що 17% українців – це ветерани та ветеранки.
Ми вже країна ветеранів
Міжнародний день людей похилого віку
Щороку 1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, щоб підвищити обізнаність про проблеми та можливості старіння. Це день вшанування внеску людей похилого віку в суспільство та підкреслення важливості їхньої гідності, незалежності та інклюзивності.
ВООЗ повідомляє, що за прогнозами, до 2100 року кількість людей віком 65 років і старше досягне 2,4 мільярда, а найшвидше зростаючим сегментом будуть люди віком 80 років і старше.
