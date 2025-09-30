Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты

Покров Пресвятой Богородицы - это великий праздник, напоминающий о заступничестве Божией Матери за человеческий род через молитву. Сегодня этот праздник отмечают во всех городах и селах Украины. Об истории, традициях и запретах этого праздника, имеющего сакральный смысл для украинского народа, рассказываем в материале УНН.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Название праздника связано с главным покрывалом Богородицы, еще его на Руси называют мафорий или омофор.

Согласно древним описаниям, во время осады жители Константинополя укрылись во Влахернской церкви и молились Божией Матери о спасении. Среди тех людей было два угодных Богу человека — Андрей Юродивый и святой Епифаний. Они молились перед иконостасом за спасение города и его жителей. Через некоторое время они увидели Пречистую Деву, покрывшую их омофором и начавшую молиться вместе с ними. Благодаря этому осаду удалось снять, войска врага отступили, а город был спасен от ужасной участи.

С тех пор и отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которая является своеобразным символом веры в чудесное спасение и оберег от Божией Матери.

Роль Покрова в истории Украины

Огромное значение праздник Покрова приобрел для украинских казаков. В этот день обычно выбирали нового атамана. Казаки верили, что этот праздник способен оберегать их весь год, а Богородицу считали заступницей и покровительницей воинства. В честь этого праздника казаки построили множество церквей. Некоторые из них сохранились и сегодня.

Поэтому неудивительно, что в Украине этот праздник имеет еще одно название - Казацкая Покрова, которая отмечается 1 октября, так же как и День украинского казачества. Украинские воины верили, что Божия Матерь оберегает их в дальних походах, из-за чего ее изображение всегда присутствовало на крестах, которые носили с собой казаки.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы начинался с молитв и утренней службы в церкви. Раньше всех приходили вдовы и одинокие девушки, которые молились, чтобы стать под покров Божией Матери.

В этот день украинский народ просил Богородицу о здоровье, помощи, защите от несчастливой судьбы и различных неприятностей, а также о семейном счастье и благополучии. Наши предки верили, что Божия Матерь будет оберегать каждого, кто в этот день обращался к ней. Такие верования сохранились и поныне. Молодые девушки часто просили о семейной счастливой жизни, красоте и молодости.

В Украине Покров Богородицы приурочивали к окончанию полевых работ и сбору грибов в лесу, а также к первому "Зазимью". Нередко в этот день впервые затапливали печь. А чтобы все члены семьи были здоровыми, хозяйка брала обильно вышитый рушник над иконой Богоматери и вешала его над входными дверями. Для семейного уюта и благополучия была традиция печь блины в этот день. Многие семьи вселялись в новый дом, веря, что Божия Матерь будет оберегать его весь год.

На Покров Богородицы обычно путники и чумаки возвращались в родной край, чтобы отпраздновать с семьей и произнести молитву с просьбой к Божией Матери.

Что нельзя делать на Покров

Среди вещей, которые нельзя делать на Покров, можно привести следующие:

заниматься физическим трудом, кроме приготовления праздничного стола;

ругаться, ссориться, желать злой судьбы другим людям;

отказывать в гостеприимстве, ведь чем больше гостей в этот день, тем большим будет достаток семьи;

употреблять алкоголь и переедать, несмотря на то, что в этот день нет поста, лучше все же соблюдать умеренность во время празднования.

Покров Пресвятой Богородицы - это праздник, который носит сакральный смысл для украинского народа, он всегда был связан с множеством примет, верований и веры в защиту человеческого рода Божией Матерью.

