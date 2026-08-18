Нарушил судебный запрет? Обвиняемый в халатности хирург Odrex сообщил о проведённой операции

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Хирург и эндоскопист одесской частной клиники Odrex Виталий Русаков, которого обвиняют в медицинской халатности, приведшей к смерти пациента, сообщил о проведённой операции у 85-летнего пациента. Это может быть нарушением судебного запрета на медицинскую практику в этой больнице, пишет УНН.

"85 лет — это всего лишь число. В многопрофильной больнице Odrex на Филатова выполнено малоинвазивное удаление опухоли кишечника. Пациент быстро восстановился и продолжает уверенно шагать по жизни", — сообщил Русаков в Facebook.

Примечательно, что публикация была опубликована 14 августа. На видео Русаков вместе с пациентом идут по коридору клиники. Из публикации можно сделать вывод, что мужчина является пациентом именно обвиняемого. А исходя из слов врача о том, что "пациент быстро восстановился", и о том, что оперативное вмешательство было малоинвазивным, сама операция, очевидно, состоялась недавно.

Стоит отметить, что 4 августа Киевский районный суд Одессы продлил действие меры пресечения Русакову в виде личного обязательства ещё на 2 месяца. Кроме того, суд также продлил его отстранение от должностей заведующего хирургическим отделением №2, врача-хирурга и врача-эндоскописта ООО "Медицинский Дом "Одрекс". Это означает, что запрет на медицинскую практику в Odrex продолжает действовать.

За нарушение судебного запрета предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения) за такое нарушение может быть назначен штраф или реальный срок лишения свободы.

Кроме того, по данным досудебного расследования, Русаков осуществлял медицинскую практику за пределами лечебного учреждения и не документировал проведённые медицинские вмешательства.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый Русаков осуществляет медицинскую практику и лечение за пределами лечебного медицинского учреждения ООО "Дом медицины", не внося соответствующие сведения о проведённых медицинских манипуляциях в медицинские карты пациентов", — сообщил прокурор.

Невнесение врачом данных в медицинскую документацию — это нарушение приказа Министерства здравоохранения №110 от 14 февраля 2012 года. Именно медицинская карта содержит информацию о проведённом лечении, вмешательствах, назначениях и состоянии пациента. Если же сведения об операции не вносятся в документацию, в случае возникновения осложнений или судебного спора пациент лишается одного из ключевых доказательств, позволяющих установить, какие именно медицинские действия выполнял врач и соответствовали ли они профессиональным стандартам.

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