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Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента

Киев • УНН

 • 7378 просмотра

Решение суда проводить рассмотрение дела врачей Odrex в закрытом режиме соответствует требованиям УПК и призвано защитить врачебную тайну. Несмотря на это, один из обвиняемых продолжает публично раскрывать медицинские данные умершего пациента.

Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента

После того как Киевский районный суд Одессы принял решение проводить дальнейшее рассмотрение уголовного дела о врачебной халатности врачей частной клиники Odrex в закрытом режиме, один из обвиняемых заявил о предвзятости суда и ограничении его прав. Соответствует ли решение судьи Чаплицкого требованиям закона, разбирался УНН.

Киевский районный суд Одессы рассматривает уголовное дело в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. По версии следствия, во время лечения Аднана Кивана в частной клинике Odrex врачи могли не назначить обязательную антибактериальную терапию и не отреагировали должным образом на послеоперационные осложнения. В результате развился сепсис, который, по заключениям экспертиз, мог стать причиной смерти.

По завершении подготовительной стадии, которая длилась более семи месяцев, суд перешел к рассмотрению дела по существу – этапу, в ходе которого исследуются медицинская документация, заключения экспертиз и другие материалы, содержащие сведения о состоянии здоровья пациента. Судья Виктор Чаплицкий принял решение проводить дальнейшие слушания в закрытом режиме, чтобы не допустить разглашения врачебной тайны и персональных данных умершего, решение соответствует ч. 2 ст. 27 УПК. 

Как объяснил президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский, именно необходимость защиты этих данных и является причиной, по которой дела о врачебной халатности рассматриваются в закрытом режиме.

"Медицинские данные потерпевшего лица – это персональные данные, которые защищаются законом, поэтому такие дела рассматриваются в закрытом режиме", – констатировал судья в отставке.

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В то же время один из обвиняемых, хирург Виталий Русаков публично критикует это решение. В своих соцсетях Русаков утверждает, что закрытый суд якобы ограничивает его права и лишает общество возможности контролировать ход процесса. При этом врач продолжает публично раскрывать информацию о течении болезни, деталях лечения и состоянии здоровья своего умершего пациента.

"К сожалению, после шестого курса химиотерапии при лечении онкологического заболевания произошло осложнение, которое является причиной смерти для более чем 50% таких онкобольных. Оно подтверждено всеми исследованиями в клинике и полностью соответствует данным медицины, основанной на доказательствах. Я искренне переживал, чтобы его истощенный и уставший организм снова уцепился за жизнь", – рассказал о деталях, ходе лечения пациента и его состоянии доктор клиники Odrex.

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Складывается довольно противоречивая ситуация. Суд, выполняя требования уголовного процессуального законодательства, ограничил доступ к слушаниям именно для того, чтобы защитить врачебную тайну и право семьи умершего пациента на неразглашение конфиденциальной информации. Однако Русаков не только критикует решение и право семьи, но и демонстративно игнорирует. 

Вместо этого, публичное распространение такой информации может иметь не только репутационные, но и процессуальные последствия для обвиняемого врача. Если потерпевшая сторона решит обратиться в правоохранительные органы с заявлением о незаконном разглашении врачебной тайны, обнародованные Русаковым видео могут получить совсем иное процессуальное значение.

"Согласно статье 84 УПК Украины доказательствами в уголовном производстве являются фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке. Публикация в социальной сети может быть доказательством в уголовном процессе Украины", – отметил Невядомский.

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Юлия Мельник

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