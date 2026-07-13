Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента
Киев • УНН
Решение суда проводить рассмотрение дела врачей Odrex в закрытом режиме соответствует требованиям УПК и призвано защитить врачебную тайну. Несмотря на это, один из обвиняемых продолжает публично раскрывать медицинские данные умершего пациента.
После того как Киевский районный суд Одессы принял решение проводить дальнейшее рассмотрение уголовного дела о врачебной халатности врачей частной клиники Odrex в закрытом режиме, один из обвиняемых заявил о предвзятости суда и ограничении его прав. Соответствует ли решение судьи Чаплицкого требованиям закона, разбирался УНН.
Киевский районный суд Одессы рассматривает уголовное дело в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которых обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. По версии следствия, во время лечения Аднана Кивана в частной клинике Odrex врачи могли не назначить обязательную антибактериальную терапию и не отреагировали должным образом на послеоперационные осложнения. В результате развился сепсис, который, по заключениям экспертиз, мог стать причиной смерти.
По завершении подготовительной стадии, которая длилась более семи месяцев, суд перешел к рассмотрению дела по существу – этапу, в ходе которого исследуются медицинская документация, заключения экспертиз и другие материалы, содержащие сведения о состоянии здоровья пациента. Судья Виктор Чаплицкий принял решение проводить дальнейшие слушания в закрытом режиме, чтобы не допустить разглашения врачебной тайны и персональных данных умершего, решение соответствует ч. 2 ст. 27 УПК.
Как объяснил президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский, именно необходимость защиты этих данных и является причиной, по которой дела о врачебной халатности рассматриваются в закрытом режиме.
"Медицинские данные потерпевшего лица – это персональные данные, которые защищаются законом, поэтому такие дела рассматриваются в закрытом режиме", – констатировал судья в отставке.
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В то же время один из обвиняемых, хирург Виталий Русаков публично критикует это решение. В своих соцсетях Русаков утверждает, что закрытый суд якобы ограничивает его права и лишает общество возможности контролировать ход процесса. При этом врач продолжает публично раскрывать информацию о течении болезни, деталях лечения и состоянии здоровья своего умершего пациента.
"К сожалению, после шестого курса химиотерапии при лечении онкологического заболевания произошло осложнение, которое является причиной смерти для более чем 50% таких онкобольных. Оно подтверждено всеми исследованиями в клинике и полностью соответствует данным медицины, основанной на доказательствах. Я искренне переживал, чтобы его истощенный и уставший организм снова уцепился за жизнь", – рассказал о деталях, ходе лечения пациента и его состоянии доктор клиники Odrex.
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Складывается довольно противоречивая ситуация. Суд, выполняя требования уголовного процессуального законодательства, ограничил доступ к слушаниям именно для того, чтобы защитить врачебную тайну и право семьи умершего пациента на неразглашение конфиденциальной информации. Однако Русаков не только критикует решение и право семьи, но и демонстративно игнорирует.
Вместо этого, публичное распространение такой информации может иметь не только репутационные, но и процессуальные последствия для обвиняемого врача. Если потерпевшая сторона решит обратиться в правоохранительные органы с заявлением о незаконном разглашении врачебной тайны, обнародованные Русаковым видео могут получить совсем иное процессуальное значение.
"Согласно статье 84 УПК Украины доказательствами в уголовном производстве являются фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке. Публикация в социальной сети может быть доказательством в уголовном процессе Украины", – отметил Невядомский.
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