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Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы

Киев • УНН

 • 7114 просмотра

Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, сетует на решение суда об ограничении его профессиональной деятельности. Прокуроры поясняют, что ограничение связано с риском воздействия на потенциальных свидетелей, с которыми может работать обвиняемый.

Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы

Обвиняемый в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло повлечь тяжкие последствия для пациента и привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана, хирург Odrex недоволен решением суда об отстранении его от профессиональной деятельности в клинике, пишет УНН. 

Прокурор обосновывал необходимость такого ограничения тем, что после возвращения к работе в Odrex обвиняемый может контактировать с сотрудниками клиники, которые могут быть свидетелями по делу. 

В блоге же обвиняемый назвал эти доводы необоснованными. И обвинил прокурора в преследовании. Кроме того, в каждом своем видеообращении обвиняемый Русаков призывает желающих приходить на судебные заседания. Почти на всех слушаниях в зале присутствовала "группа поддержки". В то же время во время последнего заседания, которое завершилось лишь переносом рассмотрения из-за больничного защитницы другой обвиняемой, такая "группа поддержки" в суд уже не пришла. Возможно, причиной стало то, что адвокаты Русакова могли знать о переносе судебного заседания раньше самого судьи. 

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Адвокат обвиняемого также заявил, что высокий уровень смертности от онкологических заболеваний доказывает невиновность хирурга.

В стране, к сожалению, умирает 60 тысяч человек от онкологической болезни... Люди, к сожалению, умирают

- отметил адвокат во время выступления в суде.

При этом уголовное производство в отношении Русакова и еще одной обвиняемой Марины Белоцерковской касается не самого факта смерти пациента, а проверки судом обстоятельств оказания медицинской помощи конкретному пациенту и установления, было ли ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и существует ли причинно-следственная связь между действиями медицинских работников и наступившими последствиями.  

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В то же время судебный процесс до сих пор находится на подготовительной стадии. С момента поступления обвинительного акта в суд прошло более семи месяцев, однако рассмотрение дела по существу и исследование доказательств до сих пор не началось. 

Причиной этому становились регулярные переносы по разным процессуальным причинам: больничные или неявки адвокатов обвиняемых, ходатайства об отстранении прокуроров, судей и изменении подсудности, а также больничные самих обвиняемых.

Складывается парадоксальная ситуация – вместо того чтобы пройти все стадии судебного разбирательства и доказать невиновность, обвиняемые врачи и их представители могут сознательно затягивать рассмотрение дела, говорят эксперты. Причиной этого может быть надежда на закрытие дела без приговора из-за истечения сроков давности.

Евгений Царенко

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