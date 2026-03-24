Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана Ківана

Приморський районний суд Одеси продовжив запобіжні заходи лікарям, які є обвинуваченими у медичній недбалості, у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана. Обом обвинуваченим – хірургу Віталію Русакову та онкологу Марині Бєлоцерковській – продовжили нічний домашній арешт до 22 травня. А Русакова ще й відсторонили від посади, повідомляє УНН.

У Приморському районному суді Одеси відбулося чергове засідання у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана під час лікування в приватній клініці Odrex. Суд погодився з аргументами потерпілої сторони і продовжив обом обвинуваченим лікарям – Віталію Русакову та Марині Бєлоцерковській – запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 22 травня 2026 року. Водночас хірурга Русакова суд відсторонив від займаної посади на цей же період.

Показово, що реакція самої клініки на фігурантів справи була різною. Як відомо редакції, онколога Марину Бєлоцерковську звільнили з Odrex ще на початку судового процесу. Натомість хірург Віталій Русаков не лише залишався в орбіті клініки, а й продовжує з’являтися у її рекламі.

Як раніше писав УНН, медзаклад активно рекламує підсудного Русакова, як "лікаря-рятівника". При цьому, у своїх PR-публікаціях клініка замовчує факт про те, що він є обвинуваченим у кримінальній справі про медичну недбалість, яка прямо зараз розглядається в суді. У таких діях клініки можуть бути ознаки порушення Етичного кодексу лікаря України.

Віталій Русаков

Також на засіданні суд розглянув питання відкритості процесу. Клопотання потерпілої сторони про проведення закритого засідання задовольнили частково. Суд дозволив трансляцію слухань, однак із важливою умовою: її мають зупиняти у випадках, коли озвучуються чутливі дані, зокрема медичну інформацію про пацієнта Аднана Ківана.

Марина Бєлоцерковська

Ідеться про кримінальне провадження, у якому фігурують хірург Віталій Русаков та онколог Марина Бєлоцерковська – лікарі, які безпосередньо лікували Аднана Ківана у клініці Odrex. Русаков обіймав посаду хірурга та завідувача хірургічного відділення, Бєлоцерковська працювала лікарем-онкологом і також брала участь у "веденні" пацієнта. Обом лікарям інкримінують ч.1 ст.140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що могло спричинити смерть пацієнта.

За версією слідства, після операції пацієнту не призначили необхідну антибактеріальну терапію (антибіотики), а також не відреагували належним чином на післяопераційні ускладнення. У результаті розвинувся сепсис, який, за висновками судово-медичної експертизи, міг стати причиною смерті.

Справа про смерть Аднана Ківана вийшла за межі окремого кримінального провадження і стала частиною ширшого суспільного резонансу навколо діяльності клініки та отримала назву "Справа Odrex".