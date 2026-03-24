23 березня, 19:55
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
23 березня, 17:52
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
23 березня, 16:59
Біткоїн стабілізується - чи варто вкладатися на фоні воєн
23 березня, 16:01
Деескалація на Близькому Сході - чи подешевшає бензин в Україні
23 березня, 15:57
росія планує розгорнути чотири станції управління БПЛА у білорусі, а також на окупованих територіях України - Президент
23 березня, 14:34
Мінцифри пропонує обмежити доступ військових до азартних ігор
23 березня, 13:02
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
23 березня, 09:58
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
23 березня, 09:48
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
23 березня, 09:16
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
23 березня, 13:02 • 50625 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана Ківана

Київ • УНН

 • 3086 перегляди

Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана продовжив нічний домашній арешт лікарям, яким інкримінують медичну недбалість. Хірурга Віталія Русакова також відсторонили від посади.

Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана Ківана

Приморський районний суд Одеси продовжив запобіжні заходи лікарям, які є обвинуваченими у медичній недбалості, у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана. Обом обвинуваченим – хірургу Віталію Русакову та онкологу Марині Бєлоцерковській – продовжили нічний домашній арешт до 22 травня. А Русакова ще й відсторонили від посади, повідомляє УНН.

У Приморському районному суді Одеси відбулося чергове засідання у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана під час лікування в приватній клініці Odrex. Суд погодився з аргументами потерпілої сторони і продовжив обом обвинуваченим лікарям – Віталію Русакову та Марині Бєлоцерковській – запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 22 травня 2026 року. Водночас хірурга Русакова суд відсторонив від займаної посади на цей же період. 

Показово, що реакція самої клініки на фігурантів справи була різною. Як відомо редакції, онколога Марину Бєлоцерковську звільнили з Odrex ще на початку судового процесу. Натомість хірург Віталій Русаков не лише залишався в орбіті клініки, а й продовжує з’являтися у її рекламі.

Як раніше писав УНН, медзаклад активно рекламує підсудного Русакова, як "лікаря-рятівника". При цьому, у своїх PR-публікаціях клініка замовчує факт про те, що він є обвинуваченим у кримінальній справі про медичну недбалість, яка прямо зараз розглядається в суді. У таких діях клініки можуть бути ознаки порушення Етичного кодексу лікаря України

Віталій Русаков
Віталій Русаков

Також на засіданні суд розглянув питання відкритості процесу. Клопотання потерпілої сторони про проведення закритого засідання задовольнили частково. Суд дозволив трансляцію слухань, однак із важливою умовою: її мають зупиняти у випадках, коли озвучуються чутливі дані, зокрема медичну інформацію про пацієнта Аднана Ківана.  

Марина Бєлоцерковська
Марина Бєлоцерковська

Ідеться про кримінальне провадження, у якому фігурують хірург Віталій Русаков та онколог Марина Бєлоцерковська – лікарі, які безпосередньо лікували Аднана Ківана у клініці Odrex. Русаков обіймав посаду хірурга та завідувача хірургічного відділення, Бєлоцерковська працювала лікарем-онкологом і також брала участь у "веденні" пацієнта. Обом лікарям інкримінують ч.1 ст.140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що могло спричинити смерть пацієнта.

За версією слідства, після операції пацієнту не призначили необхідну антибактеріальну терапію (антибіотики), а також не відреагували належним чином на післяопераційні ускладнення. У результаті розвинувся сепсис, який, за висновками судово-медичної експертизи, міг стати причиною смерті.

Справа про смерть Аднана Ківана вийшла за межі окремого кримінального провадження і стала частиною ширшого суспільного резонансу навколо діяльності клініки та отримала назву "Справа Odrex".

