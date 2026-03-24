Суд продлил арест и отстранил от должности врача по делу о смерти Аднана Кивана

Приморский районный суд Одессы продлил меры пресечения врачам, обвиняемым в медицинской халатности, по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана. Обоим обвиняемым – хирургу Виталию Русакову и онкологу Марине Белоцерковской – продлили ночной домашний арест до 22 мая. А Русакова еще и отстранили от должности, сообщает УНН.

В Приморском районном суде Одессы состоялось очередное заседание по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана во время лечения в частной клинике Odrex. Суд согласился с доводами потерпевшей стороны и продлил обоим обвиняемым врачам – Виталию Русакову и Марине Белоцерковской – меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 22 мая 2026 года. В то же время хирурга Русакова суд отстранил от занимаемой должности на этот же период.

Показательно, что реакция самой клиники на фигурантов дела была разной. Как известно редакции, онколога Марину Белоцерковскую уволили из Odrex еще в начале судебного процесса. При этом хирург Виталий Русаков не только оставался в орбите клиники, но и продолжает появляться в ее рекламе.

Как ранее писал УНН, медучреждение активно рекламирует подсудимого Русакова, как "врача-спасителя". При этом, в своих PR-публикациях клиника умалчивает факт о том, что он является обвиняемым по уголовному делу о медицинской халатности, которое прямо сейчас рассматривается в суде. В таких действиях клиники могут быть признаки нарушения Этического кодекса врача Украины.

Также на заседании суд рассмотрел вопрос открытости процесса. Ходатайство потерпевшей стороны о проведении закрытого заседания удовлетворили частично. Суд разрешил трансляцию слушаний, однако с важным условием: ее должны останавливать в случаях, когда озвучиваются чувствительные данные, в частности медицинская информация о пациенте Аднане Киване.

Речь идет об уголовном производстве, в котором фигурируют хирург Виталий Русаков и онколог Марина Белоцерковская – врачи, непосредственно лечившие Аднана Кивана в клинике Odrex. Русаков занимал должность хирурга и заведующего хирургическим отделением, Белоцерковская работала врачом-онкологом и также принимала участие в "ведении" пациента. Обоим врачам инкриминируют ч.1 ст.140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло повлечь смерть пациента.

По версии следствия, после операции пациенту не назначили необходимую антибактериальную терапию (антибиотики), а также не отреагировали должным образом на послеоперационные осложнения. В результате развился сепсис, который, по выводам судебно-медицинской экспертизы, мог стать причиной смерти.

Дело о смерти Аднана Кивана вышло за пределы отдельного уголовного производства и стало частью более широкого общественного резонанса вокруг деятельности клиники и получило название "Дело Odrex".