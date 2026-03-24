Суд продлил арест и отстранил от должности врача по делу о смерти Аднана Кивана

$43.830.0150.880.21
ukenru
23 марта, 19:55 • 19403 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 50443 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 43035 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 43476 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 40275 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 23635 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 51795 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 42221 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 34627 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 57345 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.8м/с
33%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
РФ продолжает строительство десантного корабля "Иван Рогов" в Керчи, несмотря на войнуPhoto24 марта, 00:59 • 17054 просмотра
TotalEnergies отказывается от морских ветровых проектов в США и инвестирует почти $1 млрд в нефть и газ24 марта, 01:17 • 18082 просмотра
Министр Израиля призвал расширить границу до реки Литани на фоне эскалации в Ливане24 марта, 01:39 • 17118 просмотра
Германия оплатила 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии24 марта, 01:58 • 15726 просмотра
Литва отказалась от выступления бывшего участника Modern Talking Дитера Болена из-за его связей с РФ24 марта, 04:13 • 14300 просмотра
публикации
Суд продлил арест и отстранил от должности врача по делу о смерти Аднана КиванаPhoto10:02 • 5348 просмотра
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 38079 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 43350 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 42052 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 51835 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Алексей Гончаренко
Си Цзиньпин
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 25333 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 24744 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 22562 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 71989 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 72454 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер

Суд продлил арест и отстранил от должности врача по делу о смерти Аднана Кивана

Киев • УНН

 • 5358 просмотра

Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана продлил ночной домашний арест врачам, которым инкриминируют медицинскую халатность. Хирурга Виталия Русакова также отстранили от должности.

Приморский районный суд Одессы продлил меры пресечения врачам, обвиняемым в медицинской халатности, по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана. Обоим обвиняемым – хирургу Виталию Русакову и онкологу Марине Белоцерковской – продлили ночной домашний арест до 22 мая. А Русакова еще и отстранили от должности, сообщает УНН.

В Приморском районном суде Одессы состоялось очередное заседание по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана во время лечения в частной клинике Odrex. Суд согласился с доводами потерпевшей стороны и продлил обоим обвиняемым врачам – Виталию Русакову и Марине Белоцерковской – меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 22 мая 2026 года. В то же время хирурга Русакова суд отстранил от занимаемой должности на этот же период. 

Показательно, что реакция самой клиники на фигурантов дела была разной. Как известно редакции, онколога Марину Белоцерковскую уволили из Odrex еще в начале судебного процесса. При этом хирург Виталий Русаков не только оставался в орбите клиники, но и продолжает появляться в ее рекламе.

Как ранее писал УНН, медучреждение активно рекламирует подсудимого Русакова, как "врача-спасителя". При этом, в своих PR-публикациях клиника умалчивает факт о том, что он является обвиняемым по уголовному делу о медицинской халатности, которое прямо сейчас рассматривается в суде. В таких действиях клиники могут быть признаки нарушения Этического кодекса врача Украины

Также на заседании суд рассмотрел вопрос открытости процесса. Ходатайство потерпевшей стороны о проведении закрытого заседания удовлетворили частично. Суд разрешил трансляцию слушаний, однако с важным условием: ее должны останавливать в случаях, когда озвучиваются чувствительные данные, в частности медицинская информация о пациенте Аднане Киване.  

Речь идет об уголовном производстве, в котором фигурируют хирург Виталий Русаков и онколог Марина Белоцерковская – врачи, непосредственно лечившие Аднана Кивана в клинике Odrex. Русаков занимал должность хирурга и заведующего хирургическим отделением, Белоцерковская работала врачом-онкологом и также принимала участие в "ведении" пациента. Обоим врачам инкриминируют ч.1 ст.140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло повлечь смерть пациента.

По версии следствия, после операции пациенту не назначили необходимую антибактериальную терапию (антибиотики), а также не отреагировали должным образом на послеоперационные осложнения. В результате развился сепсис, который, по выводам судебно-медицинской экспертизы, мог стать причиной смерти.

Напомним 

Дело о смерти Аднана Кивана вышло за пределы отдельного уголовного производства и стало частью более широкого общественного резонанса вокруг деятельности клиники и получило название "Дело Odrex".

Лилия Подоляк

Криминал и ЧПУНН-Одессапубликации
Odrex
Одесса