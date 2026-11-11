Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суддя Чаплицький повторно звернеться до КДКА через поведінку адвокатів

Київський районний суд Одеси не зміг продовжити розгляд справи про медичну недбалість лікарів приватної клініки Odrex. Одразу три засідання, заплановані на 11, 12 та 13 листопада, відклали через клопотанням захисників обвинуваченого Віталія Русакова. За інформацією джерел УНН, причиною стало продовження відпустки адвоката. Головуючий суддя Віктор Чаплицький заявив, що буде змушений повторно звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомили наші джерела, захисники обвинуваченого хірурга Віталія Русакова вчергове подали клопотання про відкладення судових засідань. Цього разу адвокати пояснили неможливість участі у процесі продовженням відпустки одного з захисників. У результаті суд був змушений відкласти одразу три слухання поспіль. Наступне засідання призначене на 19 листопада.

Чергові перенесення викликали реакцію головуючого судді Віктора Чаплицького. Він заявив, що змушений вдруге звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо дій захисників обвинувачених лікарів.

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Це вже не перша реакція суду на систематичні неявки адвокатів обвинувачених лікарів. Ще у вересні головуючий суддя Чаплицький визнав причини відсутності захисників Русакова на низці засідань неповажними та направив відповідну ухвалу до КДКА для вирішення питання щодо можливої дисциплінарної відповідальності. Однак, попри це, кількість перенесених засідань у жовтні лише зросла.

За підрахунками УНН, у вересні з 13 запланованих засідань повноцінно відбулися лише шість. Жовтень виявився ще менш результативним: суд зміг провести тільки три із 16 слухань, решту 13 перенесли через клопотання сторони захисту.

У листопаді ситуація суттєво не покращилася. Після перенесення засідання 5 листопада через технічні причини суду вдалося продовжити розгляд справи 6 листопада. Однак уже наступні три слухання знову відкладені.

Систематичні перенесення викликають дедалі більше запитань щодо перспектив завершення судового процесу. Адже у справі про медичну недбалість лікарів Odrex особливе значення мають строки давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності. Якщо вони спливуть до ухвалення вироку, кримінальне провадження за передбачених законом умов може бути закрите без остаточного встановлення винуватості чи невинуватості обвинувачених.

Нагадаємо

У центрі резонансного судового процесу – обставини смерті одеського бізнесмена, засновника KADORR Group Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року в приватній клініці Odrex.

На лаві підсудних – хірург Віталій Русаков та лікарка-онколог Марина Бєлоцерковська. Обох обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити пацієнту необхідну антибактеріальну терапію та належним чином не відреагувати на післяопераційні ускладнення. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису, який став причиною смерті бізнесмена.

Водночас обидва лікарі своєї вини не визнають. Остаточну правову оцінку їхнім діям має надати суд. Проте через численні перенесення засідань дедалі гострішим залишається питання, чи встигне суд завершити розгляд справи до спливу строків давності.

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