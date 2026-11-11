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Дело о медицинской халатности врачей Odrex: судья Чаплицкий повторно обратится в КДКА из-за поведения адвокатов

Киев • УНН

 • 3464 просмотра

По делу о медицинской халатности врачей Odrex перенесли три заседания подряд. 11, 12 и 13 ноября слушаний не будет из-за продления отпуска адвокатов Виталия Русакова. Судья Виктор Чаплицкий заявил о намерении повторно обратиться в КДКА.

Дело о медицинской халатности врачей Odrex: судья Чаплицкий повторно обратится в КДКА из-за поведения адвокатов

Киевский районный суд Одессы не смог продолжить рассмотрение дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex. Сразу три заседания, запланированные на 11, 12 и 13 ноября, отложили из-за ходатайств защитников обвиняемого Виталия Русакова. По информации источников УНН, причиной стало продление отпуска адвоката. Председательствующий судья Виктор Чаплицкий заявил, что будет вынужден повторно обратиться в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, сообщает УНН.

Детали

Как сообщили наши источники, защитники обвиняемого хирурга Виталия Русакова в очередной раз подали ходатайство об отложении судебных заседаний. На этот раз адвокаты объяснили невозможность участия в процессе продлением отпуска одного из защитников. В результате суд был вынужден отложить сразу три слушания подряд. Следующее заседание назначено на 19 ноября.

Очередные переносы вызвали реакцию председательствующего судьи Виктора Чаплицкого. Он заявил, что вынужден во второй раз обратиться в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по поводу действий защитников обвиняемых врачей.

Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?07.10.26, 16:42 • 56025 просмотров

Это уже не первая реакция суда на систематические неявки адвокатов обвиняемых врачей. Еще в сентябре председательствующий судья Чаплицкий признал причины отсутствия защитников Русакова на ряде заседаний неуважительными и направил соответствующее определение в КДКА для решения вопроса о возможной дисциплинарной ответственности. Однако, несмотря на это, количество перенесенных заседаний в октябре только возросло.

По подсчетам УНН, в сентябре из 13 запланированных заседаний полноценно состоялись лишь шесть. Октябрь оказался еще менее результативным: суд смог провести только три из 16 слушаний, остальные 13 перенесли из-за ходатайств стороны защиты.

В ноябре ситуация существенно не улучшилась. После переноса заседания 5 ноября по техническим причинам суду удалось продолжить рассмотрение дела 6 ноября. Однако уже следующие три слушания снова отложены.

Систематические переносы вызывают все больше вопросов относительно перспектив завершения судебного процесса. Ведь в деле о медицинской халатности врачей Odrex особое значение имеют сроки давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности. Если они истекут до вынесения приговора, уголовное производство при предусмотренных законом условиях может быть закрыто без окончательного установления виновности или невиновности обвиняемых.

Напомним

В центре резонансного судебного процесса — обстоятельства смерти одесского бизнесмена, основателя KADORR Group Аднана Кивана, который умер в октябре 2024 года в частной клинике Odrex.

На скамье подсудимых — хирург Виталий Русаков и врач-онколог Марина Белоцерковская. Обоих обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить пациенту необходимую антибактериальную терапию и должным образом не отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса, который стал причиной смерти бизнесмена.

При этом оба врача своей вины не признают. Окончательную правовую оценку их действиям должен дать суд. Однако из-за многочисленных переносов заседаний все более острым остается вопрос, успеет ли суд завершить рассмотрение дела до истечения сроков давности.

Как ЕСПЧ защищает семьи умерших пациентов после закрытия уголовных дел в связи с истечением сроков давности? 10.11.26, 11:50 • 46536 просмотров

Евгений Царенко

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