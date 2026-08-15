Україна отримає 500 стипендій від ООН Туризм для навчання українців - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з генеральною секретаркою ООН Туризм Шейхою Аль Нуваіс домовився про розширення співпраці у сфері туризму та отримання Україною 500 стипендій для навчання в Онлайн-академії Організації, з яких 200 передбачені для українських ветеранів. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Сторони обговорили подальший розвиток співпраці між Україною та ООН Туризм, розширення діяльності Організації в Україні та залучення її можливостей до відновлення туристичної сфери.

Сибіга наголосив, що туризм може стати важливою складовою відбудови України, сприяти збільшенню кількості туристів, створенню робочих місць та розвитку місцевих громад.

Ми вдячні ООН за практичну підтримку у сфері гуманітарного реагування та розвитку України, а також посилення наших інституційних спроможностей. Водночас уже зараз маємо розширювати співпрацю у сферах, які відіграватимуть важливу роль у відновленні країни. Туризм - одна з них. Переконаний, що досвід та експертиза ООН Туризм допоможуть Україні повніше розкрити свій туристичний потенціал і сприятимуть розвитку галузі

Окремо під час зустрічі сторони приділили увагу освітнім і професійним можливостям для українців. Зокрема, ООН Туризм ухвалила рішення надати 500 стипендій для навчання в Онлайн-академії Організації.

Із цієї кількості 200 стипендій передбачені для українських ветеранів. Сибіга наголосив, що такі програми допоможуть ветеранам здобути нові знання та навички, розвиватися професійно й повертатися до цивільного життя.

Україна має величезний туристичний потенціал, який світ ще тільки відкриває для себе. Ми розраховуємо на активну роль ООН Туризм і готові розширювати співпрацю через конкретні нові проєкти в різних регіонах України