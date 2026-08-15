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Украина получит 500 стипендий от ООН по туризму для обучения украинцев — МИД

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига договорился с ООН по туризму о 500 стипендиях для обучения в Онлайн-академии. Из них 200 стипендий предназначены для украинских ветеранов.

Украина получит 500 стипендий от ООН по туризму для обучения украинцев — МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с генеральным секретарём ООН Туризм Шейхой Аль Нувайс договорился о расширении сотрудничества в сфере туризма и получении Украиной 500 стипендий для обучения в Онлайн-академии Организации, 200 из которых предусмотрены для украинских ветеранов. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Подробности

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Украиной и ООН Туризм, расширение деятельности Организации в Украине и привлечение её возможностей к восстановлению туристической сферы.

Сибига подчеркнул, что туризм может стать важной составляющей восстановления Украины, способствовать увеличению количества туристов, созданию рабочих мест и развитию местных общин.

Мы благодарны ООН за практическую поддержку в сфере гуманитарного реагирования и развития Украины, а также укрепление наших институциональных возможностей. Вместе с тем уже сейчас мы должны расширять сотрудничество в сферах, которые будут играть важную роль в восстановлении страны. Туризм — одна из них. Убеждён, что опыт и экспертиза ООН Туризм помогут Украине полнее раскрыть свой туристический потенциал и будут способствовать развитию отрасли

— подчеркнул глава МИД.

ООН Туризм предоставит 500 стипендий украинцам

Отдельно во время встречи стороны уделили внимание образовательным и профессиональным возможностям для украинцев. В частности, ООН Туризм приняла решение предоставить 500 стипендий для обучения в Онлайн-академии Организации.

Из этого количества 200 стипендий предусмотрены для украинских ветеранов. Сибига подчеркнул, что такие программы помогут ветеранам получить новые знания и навыки, профессионально развиваться и возвращаться к гражданской жизни.

Украина имеет огромный туристический потенциал, который мир ещё только открывает для себя. Мы рассчитываем на активную роль ООН Туризм и готовы расширять сотрудничество посредством конкретных новых проектов в разных регионах Украины

— подытожил Андрей Сибига.

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Степан Гафтко

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Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Организация Объединенных Наций
Украина