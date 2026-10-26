Сибіга розкритикував ідею висунути Орбана на посаду генсека ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив з критикою пропозиції висунути колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана кандидатом на посаду генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише УНН.

Переконаний, що Віктор Орбан на посаді Генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу, які роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС. Ми можемо поділитися з рештою світу нашим чудовим досвідом, як вчасно виводити його на каву