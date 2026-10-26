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Сибіга розкритикував ідею висунути Орбана на посаду генсека ООН

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Сибіга заявив, що Орбан використовував би в ООН навички вето й шантажу. Адміністрація Трампа нібито просуває його кандидатуру.

Сибіга розкритикував ідею висунути Орбана на посаду генсека ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив з критикою пропозиції висунути колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана кандидатом на посаду генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише УНН.

Переконаний, що Віктор Орбан на посаді Генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу, які роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС. Ми можемо поділитися з рештою світу нашим чудовим досвідом, як вчасно виводити його на каву

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Адміністрація Трампа просуває Орбана як спільного кандидата США, росії та Китаю на посаду генсека ООН. Його можуть представити після виборів до Конгресу.

Вибори генсека ООН: перегони за місце наступного глави можуть залежати від компромісів між США та Китаєм21.09.26, 23:01 • 4550 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Конгрес США
Організація Об'єднаних Націй
Європейський Союз
Китай
Віктор Орбан