Сибига раскритиковал идею выдвинуть Орбана на должность генсека ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с критикой предложения выдвинуть бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана кандидатом на должность генерального секретаря Организации Объединённых Наций. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.

Убеждён, что Виктор Орбан на должности Генерального секретаря ООН непременно применял бы свои отточенные навыки использования права вето и шантажа, которые годами совершенствовал, срывая ключевые решения ЕС. Мы можем поделиться с остальным миром нашим замечательным опытом, как вовремя выводить его на кофе