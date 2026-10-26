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Сибига раскритиковал идею выдвинуть Орбана на должность генсека ООН

Киев • УНН

 • 2198 просмотра

Сибига заявил, что Орбан использовал бы в ООН навыки применения вето и шантажа. Администрация Трампа якобы продвигает его кандидатуру.

Сибига раскритиковал идею выдвинуть Орбана на должность генсека ООН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с критикой предложения выдвинуть бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана кандидатом на должность генерального секретаря Организации Объединённых Наций. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.

Убеждён, что Виктор Орбан на должности Генерального секретаря ООН непременно применял бы свои отточенные навыки использования права вето и шантажа, которые годами совершенствовал, срывая ключевые решения ЕС. Мы можем поделиться с остальным миром нашим замечательным опытом, как вовремя выводить его на кофе

- говорится в сообщении.

Дополнение

Администрация Трампа продвигает Орбана как общего кандидата США, россии и Китая на должность генсека ООН. Его могут представить после выборов в Конгресс.

Выборы генсека ООН: борьба за место следующего главы может зависеть от компромиссов между США и Китаем21.09.26, 23:01 • 4560 просмотров

Ольга Розгон

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Андрей Сибига
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Конгресс Соединенных Штатов Америки
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Китай
Виктор Орбан