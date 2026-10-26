Сибига раскритиковал идею выдвинуть Орбана на должность генсека ООН
Киев • УНН
Сибига заявил, что Орбан использовал бы в ООН навыки применения вето и шантажа. Администрация Трампа якобы продвигает его кандидатуру.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с критикой предложения выдвинуть бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана кандидатом на должность генерального секретаря Организации Объединённых Наций. Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет УНН.
Убеждён, что Виктор Орбан на должности Генерального секретаря ООН непременно применял бы свои отточенные навыки использования права вето и шантажа, которые годами совершенствовал, срывая ключевые решения ЕС. Мы можем поделиться с остальным миром нашим замечательным опытом, как вовремя выводить его на кофе
Дополнение
Администрация Трампа продвигает Орбана как общего кандидата США, россии и Китая на должность генсека ООН. Его могут представить после выборов в Конгресс.
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