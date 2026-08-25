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Зеленський присвоїв Стефанчуку дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла

Київ • УНН

 • 836 перегляди

Президент підписав указ про присвоєння Руслану Стефанчуку рангу Надзвичайного і Повноважного Посла. Ігор Осташ отримав ранг Посланника другого класу.

Зеленський присвоїв Стефанчуку дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла

Президент Володимир Зеленський присвоїв голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла. Відповідний указ глава держави підписав 25 серпня, пише УНН.

Деталі

Згідно з указом №831/2026, дипломатичний ранг Стефанчуку присвоєно відповідно до статті 25 Закону України "Про дипломатичну службу".

Також Зеленський присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу директору Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Ігорю Осташу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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