Зеленський присвоїв Стефанчуку дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла
Київ • УНН
Президент підписав указ про присвоєння Руслану Стефанчуку рангу Надзвичайного і Повноважного Посла. Ігор Осташ отримав ранг Посланника другого класу.
Президент Володимир Зеленський присвоїв голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла. Відповідний указ глава держави підписав 25 серпня, пише УНН.
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Згідно з указом №831/2026, дипломатичний ранг Стефанчуку присвоєно відповідно до статті 25 Закону України "Про дипломатичну службу".
Також Зеленський присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу директору Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Ігорю Осташу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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