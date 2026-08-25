Зеленський присвоїв Стефанчуку дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла

Президент Володимир Зеленський присвоїв голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла. Відповідний указ глава держави підписав 25 серпня, пише УНН.

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Згідно з указом №831/2026, дипломатичний ранг Стефанчуку присвоєно відповідно до статті 25 Закону України "Про дипломатичну службу".

Також Зеленський присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу директору Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Ігорю Осташу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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