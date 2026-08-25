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Зеленский присвоил Стефанчуку дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Президент подписал указ о присвоении Руслану Стефанчуку ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла. Игорь Осташ получил ранг Посланника второго класса.

Зеленский присвоил Стефанчуку дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла

Президент Владимир Зеленский присвоил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Соответствующий указ глава государства подписал 25 августа, пишет УНН.

Детали

Согласно указу №831/2026, дипломатический ранг Стефанчуку присвоен в соответствии со статьёй 25 Закона Украины "О дипломатической службе".

Также Зеленский присвоил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса директору Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Игорю Осташу.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Степан Гафтко

Политика
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Владимир Зеленский
Украина