Зеленский присвоил Стефанчуку дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла
Киев • УНН
Президент подписал указ о присвоении Руслану Стефанчуку ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла. Игорь Осташ получил ранг Посланника второго класса.
Президент Владимир Зеленский присвоил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Соответствующий указ глава государства подписал 25 августа, пишет УНН.
Детали
Согласно указу №831/2026, дипломатический ранг Стефанчуку присвоен в соответствии со статьёй 25 Закона Украины "О дипломатической службе".
Также Зеленский присвоил дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса директору Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Игорю Осташу.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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