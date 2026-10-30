Європу не включать до тристоронньої групи в Абу-Дабі: у МЗС розкрили формат майбутніх перемовин

Європейські партнери Києва долучаться до переговорного процесу в Абу-Дабі, однак не входитимуть безпосередньо до тристоронньої групи України, США та росії. Про це 30 жовтня заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє УНН із посиланням на Новини.LIVE.

За словами Тихого, європейський компонент обов'язково буде присутній у переговорному процесі, оскільки без участі європейських держав неможливо вирішити низку ключових питань, пов'язаних із завершенням війни. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки для України, забезпечення можливого перемир'я та післявоєнну відбудову держави.

Водночас речник МЗС наголосив, що конкретний формат участі та представництва європейських партнерів має визначити сама Європа. Для України принципово важливо, щоб таке представництво було максимально широким та відображало спільну позицію європейських союзників.

Для нас головне, щоб був відповідний мандат, тобто щоб яким би не було представництво, щоб воно було охоплюючим всю Європу, всю європейську спільноту