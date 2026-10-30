Європу не включать до тристоронньої групи в Абу-Дабі: у МЗС розкрили формат майбутніх перемовин

$45.530.0650.680.09
ukenru
16:36 • 1770 перегляди
Переговори в Абу-Дабі відкриють шлях до зустрічі Зеленського з путіним: у МЗС розкрили деталі
14:55 • 13979 перегляди
Зеленський 31 жовтня відвідає Туреччину - офіс Ердогана
14:33 • 15416 перегляди
Українська делегація з евакуйованими жителями Олешок вирушила до Анапи - АрахаміяVideo
Ексклюзив
14:30 • 10012 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесено 13 з 16 жовтневих засідань
Ексклюзив
14:03 • 13629 перегляди
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
11:58 • 16959 перегляди
Головнокомандувач НАТО не бачить затримок у поставках для Patriot Україні
11:20 • 17097 перегляди
Буданов про Олешки: це важлива операція, і вона має отримати продовженняPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 09:52 • 26142 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
30 жовтня, 09:42 • 17134 перегляди
Лубінець показав перші кадри з Олешок: делегація зустрілася з місцевимиVideo
30 жовтня, 09:22 • 14066 перегляди
У Києві почали роботи задля додаткових переправ через Дніпро - міністр назвав час появи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярнi новини
Україна призупинила удари по НПЗ росії після тиску Трампа - WSJ30 жовтня, 06:53 • 10148 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому30 жовтня, 07:51 • 25933 перегляди
Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу30 жовтня, 08:10 • 19512 перегляди
Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок - Арахамія30 жовтня, 09:29 • 17183 перегляди
Відновленню не підлягає - найпотужніший корабель ВМФ рф відправлять на металобрухт14:14 • 6682 перегляди
Публікації
Від найпотужнішого флоту до “роззброєння за газ” - як Україна втрачала стратегічну авіаціюPhotoVideo
Ексклюзив
14:03 • 13645 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
Ексклюзив
30 жовтня, 09:52 • 26148 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому30 жовтня, 07:51 • 26085 перегляди
Укриття, відтермінування та нові вимоги: як Кабмін планує змінити роботу бізнесу під час повітряної тривоги29 жовтня, 19:49 • 16177 перегляди
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 35600 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Давид Арахамія
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Олешки
Херсонська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
У Німеччині 70 рятувальників знімали з дерева п’яного чоловіка, який не зміг спуститися після вечірки14:32 • 4450 перегляди
Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу30 жовтня, 08:10 • 19609 перегляди
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto29 жовтня, 22:56 • 28748 перегляди
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво29 жовтня, 14:15 • 25832 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC29 жовтня, 13:11 • 27208 перегляди
Актуальне
Опалення
МіГ-29
Bild
Ту-160
Ту-95

Європу не включать до тристоронньої групи в Абу-Дабі: у МЗС розкрили формат майбутніх перемовин

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Європа братиме участь у переговорах щодо завершення війни, але не увійде до тристоронньої групи України, США та росії. Формат представництва ще узгоджують.

Європу не включать до тристоронньої групи в Абу-Дабі: у МЗС розкрили формат майбутніх перемовин

Європейські партнери Києва долучаться до переговорного процесу в Абу-Дабі, однак не входитимуть безпосередньо до тристоронньої групи України, США та росії. Про це 30 жовтня заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє УНН із посиланням на Новини.LIVE.

Деталі

За словами Тихого, європейський компонент обов'язково буде присутній у переговорному процесі, оскільки без участі європейських держав неможливо вирішити низку ключових питань, пов'язаних із завершенням війни. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки для України, забезпечення можливого перемир'я та післявоєнну відбудову держави.

Водночас речник МЗС наголосив, що конкретний формат участі та представництва європейських партнерів має визначити сама Європа. Для України принципово важливо, щоб таке представництво було максимально широким та відображало спільну позицію європейських союзників.

Для нас головне, щоб був відповідний мандат, тобто щоб яким би не було представництво, щоб воно було охоплюючим всю Європу, всю європейську спільноту

 - зазначив Тихий.

Він також повідомив, що наразі йому невідомо про існування погодженого окремого списку європейських країн, які могли б представляти інтереси Європи в межах переговорного процесу. За словами спікера профільного міністерства, для забезпечення координації позицій опрацьовуються контакти міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у форматі E5, до якого входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

У МЗС підкреслюють, що Україна зацікавлена у якнайширшому представленні європейських інтересів у мирному процесі. Це необхідно для збереження єдності союзників та узгодження подальших дипломатичних кроків.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що Єврокомісія та Єврорада планують направити делегацію на переговори в Абу-Дабі на початку листопада.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Європейська комісія
Європейська рада
Абу-Дабі
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Україна
Польща