Європу не включать до тристоронньої групи в Абу-Дабі: у МЗС розкрили формат майбутніх перемовин
Київ • УНН
Європа братиме участь у переговорах щодо завершення війни, але не увійде до тристоронньої групи України, США та росії. Формат представництва ще узгоджують.
Європейські партнери Києва долучаться до переговорного процесу в Абу-Дабі, однак не входитимуть безпосередньо до тристоронньої групи України, США та росії. Про це 30 жовтня заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє УНН із посиланням на Новини.LIVE.
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За словами Тихого, європейський компонент обов'язково буде присутній у переговорному процесі, оскільки без участі європейських держав неможливо вирішити низку ключових питань, пов'язаних із завершенням війни. Зокрема, йдеться про гарантії безпеки для України, забезпечення можливого перемир'я та післявоєнну відбудову держави.
Водночас речник МЗС наголосив, що конкретний формат участі та представництва європейських партнерів має визначити сама Європа. Для України принципово важливо, щоб таке представництво було максимально широким та відображало спільну позицію європейських союзників.
Для нас головне, щоб був відповідний мандат, тобто щоб яким би не було представництво, щоб воно було охоплюючим всю Європу, всю європейську спільноту
Він також повідомив, що наразі йому невідомо про існування погодженого окремого списку європейських країн, які могли б представляти інтереси Європи в межах переговорного процесу. За словами спікера профільного міністерства, для забезпечення координації позицій опрацьовуються контакти міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у форматі E5, до якого входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.
У МЗС підкреслюють, що Україна зацікавлена у якнайширшому представленні європейських інтересів у мирному процесі. Це необхідно для збереження єдності союзників та узгодження подальших дипломатичних кроків.
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що Єврокомісія та Єврорада планують направити делегацію на переговори в Абу-Дабі на початку листопада.