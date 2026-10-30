Европу не включат в трехстороннюю группу в Абу-Даби: в МИД раскрыли формат будущих переговоров
Киев • УНН
Европа будет участвовать в переговорах по завершению войны, но не войдет в трехстороннюю группу Украины, США и россии. Формат представительства еще согласовывают.
Европейские партнеры Киева присоединятся к переговорному процессу в Абу-Даби, однако не войдут непосредственно в трехстороннюю группу Украины, США и россии. Об этом 30 октября заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает УНН со ссылкой на Новости.LIVE.
Детали
По словам Тихого, европейский компонент обязательно будет присутствовать в переговорном процессе, поскольку без участия европейских государств невозможно решить ряд ключевых вопросов, связанных с завершением войны. В частности, речь идет о гарантиях безопасности для Украины, обеспечении возможного перемирия и послевоенном восстановлении государства.
В то же время представитель МИД подчеркнул, что конкретный формат участия и представительства европейских партнеров должна определить сама Европа. Для Украины принципиально важно, чтобы такое представительство было максимально широким и отражало общую позицию европейских союзников.
Для нас главное, чтобы был соответствующий мандат, то есть чтобы, каким бы ни было представительство, оно охватывало всю Европу, все европейское сообщество
Он также сообщил, что в настоящее время ему неизвестно о существовании согласованного отдельного списка европейских стран, которые могли бы представлять интересы Европы в рамках переговорного процесса. По словам спикера профильного министерства, для обеспечения координации позиций прорабатываются контакты министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в формате E5, в который входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.
В МИД подчеркивают, что Украина заинтересована в максимально широком представительстве европейских интересов в мирном процессе. Это необходимо для сохранения единства союзников и согласования дальнейших дипломатических шагов.
Напомним
Ранее стало известно, что Еврокомиссия и Евросовет планируют направить делегацию на переговоры в Абу-Даби в начале ноября.