Европу не включат в трехстороннюю группу в Абу-Даби: в МИД раскрыли формат будущих переговоров

Европейские партнеры Киева присоединятся к переговорному процессу в Абу-Даби, однако не войдут непосредственно в трехстороннюю группу Украины, США и россии. Об этом 30 октября заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает УНН со ссылкой на Новости.LIVE.

Детали

По словам Тихого, европейский компонент обязательно будет присутствовать в переговорном процессе, поскольку без участия европейских государств невозможно решить ряд ключевых вопросов, связанных с завершением войны. В частности, речь идет о гарантиях безопасности для Украины, обеспечении возможного перемирия и послевоенном восстановлении государства.

В то же время представитель МИД подчеркнул, что конкретный формат участия и представительства европейских партнеров должна определить сама Европа. Для Украины принципиально важно, чтобы такое представительство было максимально широким и отражало общую позицию европейских союзников.

Для нас главное, чтобы был соответствующий мандат, то есть чтобы, каким бы ни было представительство, оно охватывало всю Европу, все европейское сообщество - отметил Тихий.

Он также сообщил, что в настоящее время ему неизвестно о существовании согласованного отдельного списка европейских стран, которые могли бы представлять интересы Европы в рамках переговорного процесса. По словам спикера профильного министерства, для обеспечения координации позиций прорабатываются контакты министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в формате E5, в который входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

В МИД подчеркивают, что Украина заинтересована в максимально широком представительстве европейских интересов в мирном процессе. Это необходимо для сохранения единства союзников и согласования дальнейших дипломатических шагов.

Напомним

Ранее стало известно, что Еврокомиссия и Евросовет планируют направить делегацию на переговоры в Абу-Даби в начале ноября.