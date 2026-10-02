Твердження про катастрофічно низьку готовність і надтривале техобслуговування F-16 неправдиві - МЗС

Український парк винищувачів F-16 використовується інтенсивно і в складних умовах, але нещодавні повідомлення про катастрофічно низькі показники готовності літаків і надмірно тривалі терміни технічного обслуговування є неправдивими. Таку заяву 2 жовтня зробив речник МЗС України Георгій Тихий у X, пише УНН.

Україна інтенсивно та у складних умовах експлуатує свій парк F-16. Ми завжди усвідомлювали, що підтримка цих літаків буде складною, зокрема тому, що деякі компоненти для цієї ранньої версії F-16 більше не виробляються та їх стає дедалі важче знайти. Однак нещодавні повідомлення про катастрофічно низькі показники готовності літаків та надмірно тривалі терміни технічного обслуговування є просто неправдивими - заявив речник МЗС України.

З його слів, "всупереч цим твердженням, наші партнери з техпідтримки не лише продовжують постачати відремонтовані літаки, але й роблять це дедалі швидше. Терміни технічного обслуговування скорочуються, а не збільшуються".

"Ми повністю впевнені в наших галузевих партнерах та їхній здатності додатково оптимізувати процеси підтримки, забезпечуючи найвищий можливий рівень готовності та доступності F-16 протягом наступних зимових місяців, коли ці можливості будуть найбільш потрібні", - вказав речник МЗС.

"Такі повідомлення не повинні підривати довіру до міжнародного фінансування, яке підтримує зусилля з підтримки F-16, або ставити під сумнів постійну потребу в додаткових літаках F-16 з арсеналу країн-партнерів", - зазначив Тихий.

Він наголосив: "Ми не повинні дозволяти дезінформації послаблювати цю життєво важливу підтримку. Модернізація та підтримка нашого парку F-16 залишаються важливими для здатності України захищати свій повітряний простір та захищати своїх громадян".

Доповнення

Заява речника МЗС України послідувала після публікації WSJ, де стверджувалося, що понад половина українських винищувачів F-16 перебуває в стані невизначеності щодо технічного обслуговування.