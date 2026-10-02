Утверждения о катастрофически низкой готовности и чрезмерно длительном техобслуживании F-16 ложные - МИД

Украинский парк истребителей F-16 используется интенсивно и в сложных условиях, однако недавние сообщения о катастрофически низких показателях готовности самолетов и чрезмерно длительных сроках технического обслуживания являются ложными. Такое заявление 2 октября сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий в X, пишет УНН.

Украина интенсивно и в сложных условиях эксплуатирует свой парк F-16. Мы всегда осознавали, что поддержка этих самолетов будет сложной, в частности потому, что некоторые компоненты для этой ранней версии F-16 больше не производятся и найти их становится все труднее. Однако недавние сообщения о катастрофически низких показателях готовности самолетов и чрезмерно длительных сроках технического обслуживания являются просто неправдой - заявил спикер МИД Украины.

По его словам, "вопреки этим утверждениям, наши партнеры по технической поддержке не только продолжают поставлять отремонтированные самолеты, но и делают это все быстрее. Сроки технического обслуживания сокращаются, а не увеличиваются".

"Мы полностью уверены в наших отраслевых партнерах и их способности дополнительно оптимизировать процессы поддержки, обеспечивая максимально возможный уровень готовности и доступности F-16 в течение следующих зимних месяцев, когда эти возможности будут наиболее необходимы", - указал представитель МИД.

"Такие сообщения не должны подрывать доверие к международному финансированию, которое поддерживает усилия по обеспечению эксплуатации F-16, или ставить под сомнение постоянную потребность в дополнительных самолетах F-16 из арсеналов стран-партнеров", - отметил Тихий.

Он подчеркнул: "Мы не должны позволять дезинформации ослаблять эту жизненно важную поддержку. Модернизация и поддержка нашего парка F-16 остаются важными для способности Украины защищать свое воздушное пространство и своих граждан".

Дополнение

Заявление представителя МИД Украины последовало после публикации WSJ, в которой утверждалось, что более половины украинских истребителей F-16 находятся в состоянии неопределенности относительно технического обслуживания.