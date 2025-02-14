Трагедия на Херсонщине: найдены тела еще двух детей, которые упали под тонкий лед
Киев • УНН
В Великоалександровской громаде обнаружили тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки, которые исчезли подо льдом 13 февраля. Поиски третьего ребенка - 13-летнего мальчика - продолжаются.
На Херсонщине нашли тела твоих детей, которые провалились под тонкий лед 13 февраля. Среди них 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.
Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
Тела двух детей - 9-летнего мальчика и 14-летней девочки нашли Ночью водолазам ГСЧС Херсонщины удалось это сделать с помощью подводного дрона
Также, ГСЧС отметили, что сейчас продолжаются поиски еще одного ребенка - 13-летнего мальчика.
Напомним
13 февраля ГСЧС сообщило, что в Херсонской области, в Великоалександровской общине, 5 детей ппровалились под тонкий лед.
Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, это увидела 16-летняя девушка, которая бросилась спасать детей.