В Балтийском море спасли редкого горбатого кита из рыболовной сети
Киев • УНН
Возле польского города Мендзыздрое зоозащитники освободили 7-метрового горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях. Спасательная операция прошла успешно благодаря спокойному поведению животного и слаженной работе служб.
Горбатые киты встречаются в Балтийском море крайне редко. Недавнее путешествие морского млекопитающего возле немецкой и польской границ закончилось рыболовной сетью. Но на помощь пришли представители зоозащитной организации.
Передает УНН со ссылкой на PAP и Spiegel.
Редкий случай заплыва горбатого кита в Балтийское море завершился рыболовной сетью - но, к счастью, зоозащитники быстро пришли на помощь.
Фотографию огромного морского млекопитающего опубликовал в среду в социальных сетях директор Морской поисково-спасательной службы Себастьян Клюска.
По данным СМИ, молодой китообразный, длиной около 7 метров, запутался в сетях возле рыболовной базы в Мендзыздрое (город в северо-западной Польше, на острове Волин над Балтийским морем).
Как происходили действия по спасению кита
Морского млекопитающего заметили в среду утром. В спасательной операции участвовали Морская поисково-спасательная служба, Морское управление в Щецине, WOPR, PSP, Пограничная служба и работники Волынского национального парка.
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Спасатель подплыли очень близко к животному, попавшему в ловушку, на маленькой лодке.
Кит вел себя относительно спокойно
После того, как мы прочно прикрепили его к большой моторной лодке, он сам освободился от части троса. Как только он начал биться ногами, ему удалось вырваться и он начал плавать. Но он все еще был в сетке. - объяснил PAP Петр Голиона из WOPR Międzyzdroje.
Когда спасатели во второй раз попытались снять сети, кит, вероятно, понял, что они идут ему на помощь, - у животного можно было наблюдать "что-то похожее на сотрудничество", отмечают спасатели.
Справка
Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) - вид китообразных подотряда усатых китов. Его вес может превышать 40 тонн, а длина тела достигает 17 м (самцы) и 19 м (самки). Название горбатого кита связано с его огромными грудными плавниками, длина которых может достигать 4 м. В Северной Атлантике основной пищей горбатого кита является криль (планктонное ракообразное) и мелкие виды рыб.
При каких обстоятельствах горбатый кит оказался на польском побережье Балтики
Относительно предыдущих случаев появления морского млекопитающего: в 2006 году в Гданьском заливе был замечен горбатый кит длиной более 10 метров, питающийся косяком кильки. Этот вид китов также был замечен у берегов Польши в 1970-х годах.
Киты очень редки в водах Балтийского моря, поскольку море относительно небольшое и предлагает мало пищи для животных такого размера. В последние годы, наблюдались единичные особи полосатых и сейвалов, а также появлялись другие виды китов,
По словам экологов, теперь за горбатым китом, которого удалось вызволить из рыболовецкой сети, будет установлено наблюдение. Зоозащитники надеются, что он найдет путь обратно в Северное море.
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