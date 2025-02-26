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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Балтийском море спасли редкого горбатого кита из рыболовной сети

В Балтийском море спасли редкого горбатого кита из рыболовной сети

Киев  •  УНН

 • 15161 просмотра

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Возле польского города Мендзыздрое зоозащитники освободили 7-метрового горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях. Спасательная операция прошла успешно благодаря спокойному поведению животного и слаженной работе служб.

Горбатые киты встречаются в Балтийском море крайне редко. Недавнее путешествие морского млекопитающего возле немецкой и польской границ закончилось рыболовной сетью. Но на помощь пришли представители зоозащитной организации.

Передает УНН со ссылкой на PAP и Spiegel.

Редкий случай заплыва горбатого кита в Балтийское море завершился рыболовной сетью - но, к счастью, зоозащитники быстро пришли на помощь.

Фотографию огромного морского млекопитающего опубликовал в среду в социальных сетях директор Морской поисково-спасательной службы Себастьян Клюска.

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По данным СМИ, молодой китообразный, длиной около 7 метров, запутался в сетях возле рыболовной базы в Мендзыздрое (город в северо-западной Польше, на острове Волин над Балтийским морем).

Как происходили действия по спасению кита

Морского млекопитающего заметили в среду утром. В спасательной операции участвовали Морская поисково-спасательная служба, Морское управление в Щецине, WOPR, PSP, Пограничная служба и работники Волынского национального парка.

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Спасатель подплыли очень близко к животному, попавшему в ловушку, на маленькой лодке.

Кит вел себя относительно спокойно

- сообщила Агнешка Велькович из природоохранной организации WWF в Польше. 

После того, как мы прочно прикрепили его к большой моторной лодке, он сам освободился от части троса. Как только он начал биться ногами, ему удалось вырваться и он начал плавать. Но он все еще был в сетке.  - объяснил PAP Петр Голиона из WOPR Międzyzdroje.

Когда спасатели во второй раз попытались снять сети, кит, вероятно, понял, что они идут ему на помощь, - у животного можно было наблюдать "что-то похожее на сотрудничество", отмечают спасатели.

Справка

Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) - вид китообразных подотряда усатых китов. Его вес может превышать 40 тонн, а длина тела достигает 17 м (самцы) и 19 м (самки). Название горбатого кита связано с его огромными грудными плавниками, длина которых может достигать 4 м. В Северной Атлантике основной пищей горбатого кита является криль (планктонное ракообразное) и мелкие виды рыб.

При каких обстоятельствах горбатый кит оказался на польском побережье Балтики

Относительно предыдущих случаев появления морского млекопитающего: в 2006 году в Гданьском заливе был замечен горбатый кит длиной более 10 метров, питающийся косяком кильки. Этот вид китов также был замечен у берегов Польши в 1970-х годах.

Киты очень редки в водах Балтийского моря, поскольку море относительно небольшое и предлагает мало пищи для животных такого размера. В последние годы, наблюдались единичные особи полосатых и сейвалов, а также появлялись другие виды китов,

- рассказывает руководитель Института биологии Щецинского университета, проф. Роберт Чернявский.

По словам экологов, теперь за горбатым китом, которого удалось вызволить из рыболовецкой сети, будет установлено наблюдение. Зоозащитники надеются, что он найдет путь обратно в Северное море.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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