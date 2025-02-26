У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

Горбаті кити зустрічаються в Балтійському морі вкрай рідко. Нещодавня подорож морського ссавця біля німецького і польського кордонів закінчилася рибальською сіткою. Але на допомогу прийшли представники зоозахисної організації та прикордонники.

Передає УНН із посиланням на PAP та Spiegel.

Рідкісний випадок запливу горбатого кита в Балтійське море завершився риболовецькою сіткою - але, на щастя, зоозахисники швидко прийшли на допомогу.

Фотографію величезного морського ссавця опублікував у середу в соціальних мережах директор Морської пошуково-рятувальної служби Себастьян Клюска.

За даними ЗМІ, молодий китоподібний, довжиною близько 7 метрів, заплутався в сітках біля рибальської бази в Мендзиздроє (місто в північно-західній Польщі, на острові Волін над Балтійським морем).

Як відбувалися дії щодо порятунку кита

Морського ссавця помітили в середу вранці. У рятувальній операції брали участь Морська пошуково-рятувальна служба, Морське управління в Щецині, WOPR, PSP, Прикордонна служба та працівники Волинського національного парку.

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Рятувальник підпливли дуже близько до тварини, що потрапила в пастку, на маленькому човні.

Кит поводився відносно спокійно - повідомила Агнешка Велькович з природоохоронної організації WWF у Польщі.

Після того, як ми міцно прикріпили його до великого моторного човна, він сам звільнився від частини троса. Як тільки він почав битися ногами, йому вдалося вирватися і він почав плавати. Але він все ще був у сітці. – пояснив PAP Пьотр Голіона з WOPR Międzyzdroje.

Коли рятувальники вдруге спробували зняти сітки, кит, ймовірно, зрозумів, що вони йдуть йому на допомогу, - у тварини можна було спостерігати "щось схоже на співпрацю", зазначають рятувальники.

Довідка

Горбатий кит (Megaptera novaeangliae) — вид китоподібних підряду вусатих китів. Його вага може перевищувати 40 тонн, а довжина тіла досягає 17 м (самці) і 19 м (самки). Назва горбатого кита пов’язана з його величезними грудними плавниками, довжина яких може досягати 4 м. У Північній Атлантиці основною їжею горбатого кита є криль (планктонне ракоподібне) і дрібні види риб.

З історії появи горбатих китів у водах Балтійського моря

Щодо попередніх випадків появи морського ссавця: у 2006 році в Гданській затоці був помічений горбатий кит завдовжки понад 10 метрів, що харчується косяком кільки. Цей вид китів також був помічений біля берегів Польщі в 1970-х роках.

Кити дуже рідкісні у водах Балтійського моря, оскільки море відносно невелике і пропонує мало їжі для тварин такого розміру. В останні роки, спостерігалися поодинокі особини полосатів і сейвалів, а також з'являлися інші види китів, - розповідає керівник Інституту біології Щецинського університету, проф. Роберт Чернявський.

За словами екологів, тепер за горбатим китом, якого вдалося визволити риболовецької сітки, буде встановлено спостереження. Зоозахисники сподіваються, що він знайде шлях назад у Північне море.

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