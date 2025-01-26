Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси
Киев • УНН
Белорусский диктатор лукашенко взял с собой на избирательный участок своего шпица Умку. Пес проявил интерес к стене Белорусского государственного университета физической культуры, где проходило голосование, и заметил ее.
Белорусский диктатор александр лукашенко сегодня, 26 января, пришел на избирательный участок вместе со своим шпицем Умкой. На входе пес пометил стену Белорусского государственного университета физической культуры, где расположен участок для голосования, передает УНН.
Детали
На видео видно, как лукашенко заходит на избирательный участок в сопровождении чиновников и своего пса по кличке Умка. Шпиц на входе отошел от колонны и пометил стену Белдержуниверситета физкультуры.
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