ЄС назвав майбутні президентські вибори в білорусі фіктивними

Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас висловилася щодо президентських виборів у білорусі, вказавши на їх фіктивність. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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Основним претендентом на пост залишається лукашенко, який керує країною майже три десятиліття. У перегонах також беруть участь чотири маловідомі кандидати, однак результати, на думку Каллас, вже передбачувані.

Політик наголосила, що такі вибори є прямим порушенням демократичних принципів. лукашенко, за її словами, лише закріплює своє перебування при владі, яке давно втратило міжнародну довіру.

Нагадаємо

Центрвиборчком білорусі зареєстрував 5 кандидатів на президентські вибори, що відбудуться 26 січня 2025 року. Західні країни вже заявили про невизнання результатів майбутніх виборів через недемократичність процесу.

ЦВК білорусі зареєструвала лукашенка та ще 4 кандидатів на вибори-2025