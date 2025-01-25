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ЄС назвав майбутні президентські вибори в білорусі фіктивними

ЄС назвав майбутні президентські вибори в білорусі фіктивними

Київ • УНН

 • 61905 перегляди

Глава дипслужби ЄС Кая Каллас заявила про фіктивність майбутніх виборів президента білорусі.

Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас висловилася щодо президентських виборів у білорусі, вказавши на їх фіктивність. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Основним претендентом на пост залишається лукашенко, який керує країною майже три десятиліття. У перегонах також беруть участь чотири маловідомі кандидати, однак результати, на думку Каллас, вже передбачувані. 

Політик наголосила, що такі вибори є прямим порушенням демократичних принципів. лукашенко, за її словами, лише закріплює своє перебування при владі, яке давно втратило міжнародну довіру. 

Нагадаємо

Центрвиборчком білорусі зареєстрував 5 кандидатів на президентські вибори, що відбудуться 26 січня 2025 року. Західні країни вже заявили про невизнання результатів майбутніх виборів через недемократичність процесу.

ЦВК білорусі зареєструвала лукашенка та ще 4 кандидатів на вибори-202523.12.24, 12:39 • 14185 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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